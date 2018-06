Roma | Va contro un palo | morto automobilista

Cala del 4 - 4% il Pil agricolo nel 2017 - ma l'Emilia-Romagna è in controtendenza : E' in calo del 4,4% il Pil agricolo nazionale. Lo dice l'Istat, che oggi ha reso noto i dati per l'anno 2017 sull'andamento del Pil , Prodotto interno lordo, e dell'occupazione nelle quattro macroaree ...

Roma : nuovo sciopero sui rifiuti in arrivo - scontro Ama-sindacati : Roma – Sindacati e Ama sono stati ricevuti in Prefettura. Ci risiamo per lo sciopero sui rifiuti a Roma. Il tentativo è quello della conciliazione, dopo che la scorsa settimana la Commissione di garanzia sugli scioperi aveva respinto la proclamazione della serrata da parte dei sindacati per il 2 luglio. Ma le due ore di incontro non hanno sortito gli effetti sperati. Soprattutto dalla Prefettura che è preoccupata dalla situazione in cui ...

Roma : Nomadi in strada contro gli sgomberi : Roma – Usciti dal campo, hanno inscenato una piccola manifestazione. Gli abitanti del Camping River hanno risposto cosi’ agli sgomberi del Comune di Roma. Attraverso i quali giovedì e venerdì, sono stati distrutti e resi inagibili 13 moduli abitativi dove abitavano altrettante famiglie rom. Striscioni I manifestanti si sono schierati davanti all’ingresso del campo con bandiere e striscioni contro Salvini, Renzi e la gestione ...

Il tribunale di Roma contro le anagrafi che riconoscono genitori gay : I pm di piazzale Clodio impugnano la lettura estensiva della legge Cirinnà fatta dagli uffici dei comuni di Roma e Torino

E' ancora scontro Roma-Parigi. Macron attacca : "L'Italia non vive crisi migratoria" : Non si placa la polemica tra Roma e Parigi sul tema migranti. L'ultimo affondo del presidente francese arriva a poche ore dal pre-summit convocato per oggi a Bruxelles dal presidente della Commissione ...

Roma - scooter contro auto : muore 36enne - non aveva il casco Sott'accusa ancora le radici : E' morto sbalzato dal motorino. Catapultato contro un'auto a forte velocità questa notte in viale del Lido di Castel Porziano, la strada che collega la Cristoforo Colombo alla via Litoranea. Era senza ...

Pearl Jam a Milano - quel Romanticone di Eddie : così il cantante decide di festeggiare il primo incontro con la moglie : Nel bel mezzo del concerto di Milano (il 22 giugno al festival IDays) il cantante dei Pearl Jam Eddie Vedder ha voluto dedicare un momento speciale alla moglie e festeggiare sul palco il primo incontro con lei (avvenuto proprio a Milano nel 2000) e i 18 anni passati assieme. La voce della rockband di Seattle ha prima letto una dedica (in italiano) per poi chiamare la consorte sul palco e, come nelle più classiche delle tradizioni, aprire una ...

