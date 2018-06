Roma | ufficiale l' acquisto di Pastore contratto fino al 2023 Monchi | ' E' il calciatore

Roma - ufficiale Javier Pastore : i dettagli economici dell’acquisto dal Psg : Javier Pastore è un nuovo calciatore della Roma , il trequartista sostituirà nelle idee di Di Francesco l’ormai ex Nainggolan La Roma , con un comunicato sul suo sito, ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain di Javier Pastore a fronte di un corrispettivo fisso di 24,7 milioni di euro. Con il giocatore, che vestirà la maglia numero 27, è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno ...

Roma - il comunicato ufficiale su Santon : svelata la valutazione del terzino : La Roma all’interno dell’affare legato a Nainggolan, ha acquistato dall’Inter il terzino Santon , il quale avrà una discreta concorrenza sulla corsia destra Davide Santon è un nuovo calciatore della Roma . Il Club comunica di aver trovato l’accordo con l’Inter per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso di 9,5 milioni di euro. Con il difensore è stato sottoscritto un contratto fino ...

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter : Oggi a Milano , domani le visite mediche . l'addio ufficiale alla Roma è vicino . Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Roma - ufficiale Kluivert. Nainggolan con il cuore all'Inter : Kluivert:"Sono molto felice. Sono in un club incredibile, che mi piace molto. Non vedo l'ora di iniziare"

Roma - ufficiale l'ingaggio di Mirante : ha firmato un triennale : Roma - Poco dopo l'ufficialità del passaggio di Skorupski al Bologna, la Roma ha annunciato l'ingaggio di Antonio Mirante proprio dai rossoblù per 4 milioni di euro. Il portiere stabiese ha firmato un ...

Kluivert alla Roma - è ufficiale : Roma , 22 giu. (AdnKronos) – La Roma ufficializza l’ingaggio di . Il club giallorosso “ha acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore olandese, dall’AFC Ajax, a fronte di un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del Calciatore di determinati obiettivi ...

