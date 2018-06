Roma | ufficiale Javier Pastore | i dettagli economici dell’acquisto dal Psg

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018)è un nuovo calciatore della, il trequartista sostituirà nelle idee di Di Francesco l’ormai ex Nainggolan La, con un comunicato sul suo sito, ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain dia fronte di un corrispettivo fisso di 24,7 milioni di euro. Con il giocatore, che vestirà la maglia numero 27, è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2023. ”Sono molto felice di essere arrivato alla, è bello tornare in Italia e farlo in una grande squadra”, ha dichiarato il giocatore nella sua prima intervista in giallorosso. ”Spero di restituire pienamente l’affetto che mi hanno già dimostrato i tifosi”. Il talentuoso centrocampista offensivo, classe 1989, arriva dal Psg, dove ha giocato per 7 stagioni, collezionando oltre 250 presenze e 45 reti. Con il club ...