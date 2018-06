Roma | protesta blocca via Tiburtina | senz' acqua da 3 giorni Ultime notizie

Roma - ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi : scoppia la protesta davanti al centro migranti : protesta di un gruppo di abitanti del Tiburtino III, alla periferia di Roma, l'altra sera davanti al centro di pronto intervento minori di via Venafro contro la 'permanenza degli immigrati'. La ...

Roma dedica una via ad Almirante Protesta la Comunità ebraica : «Una vergogna per la nostra città» : «Chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del Manifesto per la Difesa della Razza senza mai pentirsene non merita questo riconoscimento». Raggi «sorpresa»

Pelonzi : Campidoglio casa Romani - no bunker antiprotesta grillina : Pelonzi: fallimento 5S sotto occhi di tutti Roma – Di seguito la nota di Antongiulio Pelonzi, capogruppo del Pd capitolino. “Oggi nella riunione dei capigruppo ho avanzato al presidente De Vito la richiesta di rivedere il provvedimento sul segretario del Pd, Andrea Casu e sulle donne delle associazioni della casa internazionale delle donne. Tutti rei unicamente di una protesta civile portata all’esasperazione ...

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Roma : Protesta in aula contro inceneritori : Roma – Un gruppo di manifestanti appartenenti al movimento “Rifiutiamoli” di Colleferro hanno Protestato fuori l’aula del Consiglio regionale del Lazio. Sono stati esposti dei cartelli con la scritta ‘Rifiutiamoli’, chiedendo la chiusura dei due inceneritori presenti nella città Castellana. I manifestanti hanno incontrato gli esponenti leghisti Orlando Tripodi e Laura Corrotti. Oltre alle consigliere Pd ...

Fondazione Piccolomini a Roma - dopo la protesta contro il commissariamento - gli artisti in attesa di risposte - : ... quelli del Comitato Gianpiero Bianchi, ma anche membri dell'Apti, di Facciamolaconta e artisti vari, chiedono la nomina di un Cda con all'interno esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo ...

Giro d’Italia – La clamorosa frecciata di Nibali ai corridori che hanno protestato a Roma : Vincenzo Nibali risponde a Betancur dopo le critiche agli organizzatori del Giro d’Italia 101 per le condizioni del circuito di Roma Si è conclusa ieri la 101ª edizione del Giro d’Italia. La festa rosa si è chiusa con qualche polemica di troppo dovuta alle condizioni del circuito di Roma, reputate rischiose dai ciclisti. A colpire in particolar modo, oltre le richieste di Viviani e Froome agli organizzatori della tappa, è stata la ...

Giro d’Italia - i corridori protestano per le buche di Roma : tappa neutralizzata a 7 giri dal termine : Le proverbiali buche di Roma – che l’amministrazione ha cercato di tappare (in centro) prima dell’evento di oggi – hanno coinvolto anche il Giro d’Italia. La 21esima e ultima tappa della corsa, quella che attraversa le suggestive strade della Capitale, è stata neutralizzata a sette giri dal termine: significa che il percorso sarà coperto per intero, ma gli ultimi sette passaggi non varranno per la classifica finale. ...