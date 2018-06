Roma | Pastore a Villa Stuart per le visite mediche FOTO

Entusiasmo Roma - è sbarcato Pastore : 200 tifosi ad accoglierlo : CIAMPINO , Roma, - Cori da stadio oggi all'aeroporto di Ciampino per l'arrivo di Javier Pastore , 'El Flaco', acquistato dalla Roma dal Paris Saint Germain . Per Pastore, giunto al 'G.B. Pastine' ...

Pastore è sbarcato a Roma. Festa e cori : domani visite e firma : "Che entusiasmo. Sono felice". Davanti a più di 200 persone, che hanno occupato l'area dei voli privati dell'aeroporto di Ciampino, alle 18 è sbarcato a Roma Javier Pastore. Capelli legati, abbronzato,...

Calciomercato Roma - ecco Pastore : il Flaco è atterrato a Ciampino - martedì le visite mediche : Un Flaco per la Roma. Salutato Nainggolan, diventato un nuovo giocatore dell'Inter , i giallorossi sono pronti a ufficializzare l'acquisto di Javier Pastore, tornato in Italia dopo sette anni , e 269 ...

Calciomercato Roma : arriva nella Capitale Pastore : Calciomercato– Comincerà oggi la nuova avventura di Javier Pastore a Roma. Il ‘Flaco’ agentino sbarcherà in città all’aeroporto di Ciampino alle 17:45, mercoledì sosterrà le viste mediche e poi firmerà a Trigoria il contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime quattro stagioni. L’ormai ex giocatore del Psg non sarà il solo però a firmare per la Roma visto che domani toccherà al duo Santon-Zaniolo. I due ex interisti ...

Mercato - Nainggolan sbarca a Milano - Pastore a Roma. Juve - idea Wilshere : ROMA - Giorni di novità, di visite mediche, di firme sui contratti, sulla A1. Nainggolan sbarca a Milano dove lunedì ha in programma le visite mediche con l'Inter, la Roma dà il benvenuto a Pastore, ...

Roma - Monchi scatenato : oggi arriva Pastore. Fatta per Nainggolan all’Inter : oggi arriva PASTORE- Roma scatenata sul mercato, oggi Javier Pastore sarà atteso in città per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Affare totale da 24 milioni. 20 milioni parte fissa, 4 milioni di bonus. Il fantasista sarà atteso nella capitale nel pomeriggio. Nainggolan ALL’INTER Nainggolan all’Inter: affare fatto. Il giocatore ha confermato […] L'articolo Roma, Monchi scatenato: oggi arriva Pastore. Fatta per ...

Roma - è il giorno di Pastore : El Flaco plana su Trigoria per portare via la tristezza dell'addio di Nainggolan. Dopo aver definito la cessione del Ninja all'Inter, infatti, Monchi ha chiuso in fretta e furia l'affare Pastore. L'...

