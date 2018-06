Roma | in manette per corruzione sei poliziotti  “Intascavano tangenti e spifferavano le

Roma - corruzione : in manette anche agenti : 8.25 Carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Squadra mobile della Questura hanno eseguito 9 misure cautelari nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio,corruzione per l'esercizio della funzione,accesso abusivo a sistema informatico o telematico, rivelazione e uso di segreti d'ufficio. In particolare, 7 misure riguardano appartenenti alla Polizia di Stato (6 in carcere e una ...

Roma - blitz antidroga dei carabinieri : 22 pusher in manette. Sequestrate migliaia di dosi : I carabinieri del Comando Provinciale hanno dato vita ad una capillare attività di contrasto allo spaccio di droga che ha portato, in meno di 48 ore, all'arresto di 22 pusher, colti in flagranza di ...

Roma : in manette pusher - trovato con 80 pasticche di yaba : Roma: l’uomo si aggirava in via Labico a Torpignattara Roma – Un 32enne originario del Bangladesh finito in manette. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è stato trovato in possesso di 80 pasticche di yaba. I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno agito all’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e sostanze stupefacenti. Si aggirava in via Labico, a Torpignattara, alla ricerca di ...

Stadio Roma - scandalo bipartisan Arresti anche nell'area Pd Michele Civita finisce in manette : Michele Civita arrestato stamattina e ancora consigliere regionale, una figura politicamente non molto nota, ma istituzionalmente potente ai tempi della vicenda perché assessore all’urbanistica nella precedente giunta Zingaretti? Segui su affaritaliani.it

Roma - 9 arresti per stadio Tor Di Valle : in manette Parnasi : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiciliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono l'imprenditore Luca Parnasi, in carcere insieme a cinque...

Nuovo stadio Roma – Arrestate nove persone per corruzione - in manette personaggi eccellenti : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno arrestato nove persone nell’ambito della costruzione del Nuovo stadio della Roma nove persone sono state Arrestate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di ...

Roma : 16enne aggredisce giovane per ottenere cellulare. In manette : Roma: la vittima un 21enne del Bangladesh Roma – Un ragazzo di 21 anni, originario del Bangladesh, è stato aggredito mentre passeggiava con uno suo connazionale. L’autore della prepotenza un adolescente di 16 anni, spalleggiato da alcuni conoscenti. Il tutto è accaduto in via dei Ginepri, che ha visto la vittima venir colpita più volte al volto con l’intento di portarli via il telefono cellulare. Il ragazzino Romano, però, è ...

Roma : Carabinieri all’opera a San Basilio. In manette 3 pusher : Roma: arrestati 3 italiani già noti alle forze dell’ordine Roma – Controlli antidroga a San Basilio. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro è entrata all’opera lo scorso pomeriggio. I militari hanno così arrestato 3 persone, sequestrato un centinaio di dosi di droga e 600 euro in contanti. Gli agenti hanno effettuato un controllo nei pressi di un condominio di via Corinaldo. Qui hanno sorpreso 3 ...

Roma - in manette i presunti autori del raid dei Casamonica nel bar : Sono scattate la manette per i quattro presunti autori del raid punitivo in un bar a Roma, a sole 24 ore dalla diffusione del video che li ritrae mentre picchiano una donna disabile e poi a distanza ...

Il brutale raid dei Casamonica nel bar alla periferia di Roma : blitz all'alba - 4 persone in manette : Pestati una donna e il gestore del locale che è stato poi distrutto dai membri del clan, dopo la denuncia sono arrivate anche le minacce di morte, indaga la Dda