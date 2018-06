Roma | giornata di visite mediche per Javier Pastore

Tpl - una giornata di stop ogni 3 : Roma maglia nera : Nel trasporto pubblico locale sono state 121 le giornate di sciopero nel 2017, 1 giornata di stop ogni 3 in salita rispetto alle 107 del 2016 . Non meglio nel settore della raccolta dei rifiuti che ...

Dreamworks day : a Roma una giornata di puro divertimento con i personaggi d’animazione : Sabato 23 giugno Universal Pictures Home Entertainment Italia è lieta di presentare presso Explora – Il Museo dei bambini di Roma una giornata di puro divertimento per le famiglie targata Dreamworks in occasione dell’uscita il 20 giugno in DVD e Blu-rayTM di tutta la franchise con una creatività e packaging totalmente rinnovati. Dalle ore 10 alle ore 19, con i seguenti turni alle ore 10-12-15-17, grandi e piccini potranno intrattenersi con ...

L'impegno di Alessandra Amoroso per le donne : raccolta fondi e una giornata a Roma con lei : Alessandra Amoroso lancia sui suoi canali social il video in cui, durante alcune videochiamate Skype in compagnia di ragazzi del fan club ufficiale Big Family, appare a sorpresa scatenando reazioni ...

Roma - esplosione Metro B Policlinico : falso allarme bomba/ Giornata nera per i trasporti : Atac sotto accusa : Metro Roma, esplosione sulla Linea B: allarme bomba ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione Policlinico(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Giornata Mondiale delle Fiere domani a Roma - un comparto da 60 mld e 22 milioni di visitatori : Un'occasione come spiegano all'Aefi, l'Associazione degli enti fieristici italiani, che intende sottolineare il ruolo del settore nell'economia del paese e del suo impatto sull'occupazione attraverso ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : Italia senza podi anche nell’ultima giornata - il sogno di Roberto Botta si interrompe ai quarti : Roberto Botta sfiora il podio nell’ultima giornata del Grand Prix di Roma 2018, tappa Italiana della competizione più prestigiosa del Taekwondo in ambito internazionale, eccezion fatta per Mondiali e Olimpiadi. L’azzurro ha vinto due incontri nella categoria -80 kg, superando al primo turno il norvegese Ordemann per 14-9 e agli ottavi l’egiziano Seif Eissa per 19-14, ma ai quarti si è arreso contro il croato Toni Kanaet, che si ...

Ambiente : oggi il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste : oggi il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, leoni ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : nessuno acuto degli azzurri nella seconda giornata. Dell’Aquila - Flecca - Smiraglia e D’Angelo fuori agli ottavi : seconda giornata di gare al Grand Prix di Taekwondo di Roma. Ancora tante emozioni al Foro Italico, con i migliori atleti del mondo che si sono sfidati sul tatami per conquistare il primo Grand Prix della stagione. Anche oggi nessun azzurro è però riuscito a salire sul podio. Andiamo a scoprire tutti i risultati di questa seconda giornata. Partiamo dai -58 kg maschili, dove Vito Dell’Aquila interrompe la sua striscia di risultati e si ...

Taekwondo - Grand Prix di Roma : è vero spettacolo al Foro Italico. Giornata no per gli italiani : Di fronte il coreano Tae-Hun Kim, tre volte campione del mondo e bronzo ai Giochi di Rio 2016. Partito molto bene, l'azzurro ha subito la rimonta dell'avversario e dopo un punto contestato si è ...

Ambiente : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, ...

"Giornata del sollievo" : le rose di Confagricoltura Liguria ai malati del Policlinico Gemelli di Roma : Anche un fiore può portare sollievo a chi soffre. Ne sono convinti Confagricoltura Liguria e l'Onlus Senior - L'età della saggezza di Confagricoltura, che offriranno rose ai pazienti del Policlinico ...

Roma - il 24 maggio a Porta Futuro giornata per favorire l'inclusione di lavoratori svantaggiati : Si terrà giovedì 24 maggio a Roma, a Porta Futuro, in Via Galvani 108, la seconda tappa dell'Inclusive Job Day, promosso da Inclusive Mindset in collaborazione con Porta Futuro e Città metropolitana ...

Video/ Sassuolo Roma - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 38giornata - : Video Sassuolo Roma , 0-1, : gli highlights e i gol della partita, le statistiche e le dichiarazioni della partita per la 38giornata di Serie A.

Pagelle / Sassuolo Roma (0-1) : Fantacalcio - i voti. Manolas in evidenza (Serie A 38^ giornata) : Le Pagelle di Sassuolo Roma: i voti della partita per il Fantacalcio. Vittoria dei giallorossi che chiudono il campionato al terzo posto, decide l'autorete del portiere Pegolo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:30:00 GMT)