Roma Due ragazzi su tre tra i 13 e i 17 anni giocano d’azzardo

La vittoria dei due candidati a Roma - una base da cui ripartire per l'opposizione : Amedeo Ciaccheri e ora Giovanni Caudo hanno vinto. Hanno vinto una sfida che si è consumata in salita, sotto il vento avverso di un paese che rinuncia all'umanità, che si arrende a sentimenti cinici. Nel resto del Paese la destra sfonda nelle regioni che si definivano rosse, a Roma avviene qualcosa di radicalmente diverso.Già il 28 aprile era accaduto un fatto di popolo, un fatto che ha portato quasi seimila persone a ...

Fedez e Chiara Ferragni mostrano la loro casa con palestra - idRomassaggio e guardaroba a due livelli : Finalmente a casa! Dopo i lavori di ristrutturazione, il nuovo appartamento è pronto ad accogliere Chiara Ferragni, Fedez e il loro piccolo Leone.La coppia infatti si è da poco...

Roma - un morto ogni due giorni sulle strade della vergogna : Roma Una roulette russa. Quando esci di casa e ti immetti sulle strade di Roma, fai il segno della croce. Specie se sei in sella a una moto o a uno scooter. Perché buche, radici e...

Roma. Incidente su Lungotevere della Vittoria morti due ventenni : Sinistro stradale mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria in centro a Roma. Due ventenni, che viaggiavano a bordo di

Roma : Incidente sulla Cassia - due ‘codici rossi’ : Roma – Drammatica la notte appena trascorsa nella Capitale. Dopo lo scontro auto-scooter sul lungotevere che ha causato due morti e un ‘codice rosso’, altro grave Incidente. Qui si è trattato di uno scontro tra due auto nella zona della Cassia. Il bilancio è di due persone ricoverate in ‘codice rosso’. Una al Policlinico Gemelli e l’altra all’ospedale San Pietro. L’Incidente si e’ verificato ...

Roma - schianto tra auto e moto su Lungotevere della Vittoria : morti due giovani - un terzo è grave : Incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Due ragazzi, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono morti dopo essersi scontrati con un'auto. Alla guida della ...

Due anni fa Raggi diventava sindaco di Roma : oggi a processo per falso : Si apre oggi, nel tribunale di Roma, il processo a Virginia Raggi per falso. La vicenda è legata alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, che nel 2016...

Martin Scorsese sarà a Bologna e a Roma per due eventi dedicati al cinema : Martin Scorsese riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del cinema di Roma, dal 18 al 28 ottobre 2018 che gli sarà consegnato da Paolo Taviani. Il direttore artistico della Festa del cinema di Roma Antonio Monda, d’accordo con il vice presidente della Fondazione cinema per Roma Laura Delli Colli, ha dichiarato: “È uno straordinario privilegio assegnare il Premio alla Carriera a un grande maestro del cinema. Sono elettrizzato ed emozionato di ...

Nave Diciotti da due giorni in stallo con 523 migranti : “Aspettiamo indicazioni da Roma” : Da due giorni la Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana naviga senza meta nel Mediterraneo con un carico di 523 migranti. La situazione è di stallo in attesa che da Roma arrivi l’indicazione di un porto dove poter sbarcare le persone soccorse. Diciotti è la stessa Nave su cui la Nave militare americana Trenton aveva trasbordato domenica 42 m...

Roma : Provoca incidente - ferisce due bimbe e scappa : Roma – Nella tarda serata di domenica il V gruppo Prenestino ha individuato il pirata della strada che aveva causato un incidente in via Prenestina nelle ore precedenti. Una mamma e due figlie piccole, ricoverate in codice rosso ed una in prognosi riservata. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo, un italiano di 32 anni. Che subito dopo l’incidente ha abbandonato l’auto sul posto ed e’ fuggito. Provando così a far ...

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - operazione con la Roma divisa in due parti? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare

Indonesia - pitone ingoia donna/ La zona potrebbe essere piena di serpenti : a Roma Due esemplari abbandonati : donna Indonesiana ingoiata da un pitone, due esemplari rivenuti anche a Roma: ma non è sempre un pericolo per l'uomo. Il famoso rettile ruba la scena in queste ore