Roma | corruzione nella polizia | arrestati 6 agenti e un dipendente della Procura

Roma capitale della corruzione La Finanza : appalti truccati per 217 milioni e 880 evasori in 1 anno : Il mercato del 'falso' Anche la contraffazione contribuisce a inquinare l'economia sana del Paese, danneggiando il made in Italy, simbolo in tutto il mondo di originalità, eleganza e qualità. ...

Maturità 2018 - Aristotele e lo stadio della Roma : l’amicizia ai tempi della corruzione : di Andrea Redini* Dopo la discussa versione del 2012, Aristotele torna al classico e si riconcilia con gli studenti. Passata l’ondata di preoccupazione all’apertura delle buste, accompagnata da proclami di solidarietà sui social per i poveri maturandi, l’incipit dell’ottavo libro dell’Etica Nicomachea appare, tutto sommato, accessibile. I pochi periodi lunghi rendono lineare la sintassi, sebbene la prosa aristotelica si discosti qui dall’armonia ...

La corruzione è il dazio da pagare : fa di Roma la capitale del mondo : È il dazio che la città paga , rincartando, strusciando, sbeffeggiando, indietreggiando cinica e astuta, per rimanere capitale del mondo. Sembra assurdo ma è così. Sono assillato dal pensiero che ...

La corruzione è il dazio da pagare al potere Così Roma è diventata capitale del mondo : Le battutacce i Romani le fanno ancora. A volte meno sprezzanti perché stanno un po' rincoglioniti, arrabbiati, rassegnati e un tantinello avviliti. O magari per non smentirsi ci pensano tre secondi in più. In altri tempi se al bar avessero fatto il nome del pentastellato Lanzalone (coinvolto nella questione del nuovo stadio con Ferrari e Parnasi e chi altri non si sa), qualcuno avrebbe subito detto: "Ma Anzalone non è più il presidente!", ...

Stadio Roma - Bisignani tra gli indagati : “Concorso in tentata corruzione” : C’è anche Luigi Bisignani tra gli indagati del filone d’inchiesta sullo Stadio di Roma. Al faccendiere è contestato il reato di concorso in tentata corruzione. Secondo l’ipotesi della Procura Bisignani insieme a Luca Parnasi (imprenditore al centro delle indagini e arrestato) avrebbe tentato di corrompere il presidente della Cassa Forense di Roma, l’avvocato molisano Nunzio Luciano, peraltro candidato (e non eletto) con Forza ...

Stadio Roma - de Raho : “Quadro indiziario di estrema gravità. Corruzione elemento non più tollerabile” : Il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho commenta l’inchiesta sull’appalto per la realizzazione dello Stadio della As Roma L'articolo Stadio Roma, de Raho: “Quadro indiziario di estrema gravità. Corruzione elemento non più tollerabile” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Stadio Roma - parla l’avvocato di Parnasi : “Corruzione come asset? Lo esclude. Darà la sua lettura dei fatti” : Il legale del costruttore Luca Parnasi, Giorgio Tamburrini, ha parlato con i cronisti all’esterno del carcere milanese di San Vittore, dopo che il suo assistito, al centro del caso sullo Stadio della Roma, si era avvalso della facoltà di non rispondere. “Presumibilmente renderemo l’interrogatorio al pm a Roma“, ha detto. “Finanziamenti a pioggia come asset aziendale? Lo esclude. I fatti sono scritti, cambia la ...

Stadio Roma - Salvini : 'Se c'è corruzione giusto che si paghi' : 'Io non faccio il giudice nè l'avvocato, se ci sono state corruzioni o errori è giusto che chi ha sbagliato debba pagare. Mi spiace perché una delle persona coinvolte la conoscevo personalmente, ci ...

CAOS Roma/ Stadio - degrado - corruzione : perché una città così bella non può essere 'redenta'? : E se la colpa del degrado della capitale fosse dei cittadini ROMAni invece che della sempre colpevolizzata sindaca Raggi? A Milano e ad Amsterdam i cittadini si danno da fare. MONICA MONDO

ROMA pare irredimibile. I ROMAni paiono irredimibili. perché si può accusare l'eventuale governo ladro, ma il governo della città c'entra poco. Il commento di MONICA MONDO

Corruzione per lo stadio della Roma - Lanzalone si dimette da presidente Acea. Raggi : “Partiranno querele” : «La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e la società Roma calcio sono la parte lesa. Partono oggi le querele». La sindaca di Roma Virginia Raggi parte al contrattacco dopo gli arresti per lo stadio della Roma. «I g...

Corruzione : Cantone - no a retRomarcia sul codice degli appalti. Servono regole chiare : Nella relazione annuale al Parlamento il presidente dell'Anac sottolinea che dall'inchiesta sullo stadio della Roma emerge un contesto preoccupante per la mentalità -

Roma - ultimo stadio. Indagine per corruzione : 9 arresti - dossier in bilico : Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', con Parnasi, sono stati arrestati alcuni dei suoi più stretti collaboratori , che devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla commissione ...