Roma | corruzione nella polizia | arrestati 6 agenti

Corruzione - arrestati poliziotti a Roma. «Soldi in cambio di notizie su indagini» : In manette sono finite sei persone. Tra i fermati anche una dipendente del tribunale e un pregiudicato

Corruzione e abuso d'ufficio : 9 arresti a Roma - in carcere 7 poliziotti : I Carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e la Squadra Mobile della Questura di Roma hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, che dispone misure cautelari nei confronti di 9 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, Corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo ad sistema informatico o telematico e ...

Roma capitale della corruzione La Finanza : appalti truccati per 217 milioni e 880 evasori in 1 anno : Il mercato del 'falso' Anche la contraffazione contribuisce a inquinare l'economia sana del Paese, danneggiando il made in Italy, simbolo in tutto il mondo di originalità, eleganza e qualità. ...

Maturità 2018 - Aristotele e lo stadio della Roma : l’amicizia ai tempi della corruzione : di Andrea Redini* Dopo la discussa versione del 2012, Aristotele torna al classico e si riconcilia con gli studenti. Passata l’ondata di preoccupazione all’apertura delle buste, accompagnata da proclami di solidarietà sui social per i poveri maturandi, l’incipit dell’ottavo libro dell’Etica Nicomachea appare, tutto sommato, accessibile. I pochi periodi lunghi rendono lineare la sintassi, sebbene la prosa aristotelica si discosti qui dall’armonia ...

La corruzione è il dazio da pagare : fa di Roma la capitale del mondo : È il dazio che la città paga , rincartando, strusciando, sbeffeggiando, indietreggiando cinica e astuta, per rimanere capitale del mondo. Sembra assurdo ma è così. Sono assillato dal pensiero che ...

La corruzione è il dazio da pagare al potere Così Roma è diventata capitale del mondo : Le battutacce i Romani le fanno ancora. A volte meno sprezzanti perché stanno un po' rincoglioniti, arrabbiati, rassegnati e un tantinello avviliti. O magari per non smentirsi ci pensano tre secondi in più. In altri tempi se al bar avessero fatto il nome del pentastellato Lanzalone (coinvolto nella questione del nuovo stadio con Ferrari e Parnasi e chi altri non si sa), qualcuno avrebbe subito detto: "Ma Anzalone non è più il presidente!", ...