Rom | blitz dei carabinieri in un campo a Torino | indagine per roghi tossici | furti e

Torino, blitz carabinieri in un campo rom: perquisizioni e arresti

Roma - blitz antidroga dei carabinieri : 22 pusher in manette. Sequestrate migliaia di dosi : I carabinieri del Comando Provinciale hanno dato vita ad una capillare attività di contrasto allo spaccio di droga che ha portato, in meno di 48 ore, all'arresto di 22 pusher, colti in flagranza di ...

Lamezia - blitz nel campo Rom : 39 misure cautelari : 13.15 - Il blitz di questa mattina nel campo rom di Lamezia Terme si è reso necessario, come spiegato dalle autorità in conferenza stampa, non solo per diversi episodi di criminalità ma anche per il sovraffollamento, la promiscuità e le condizioni igienico-sanitarie precarie. I 200 carabinieri impegnati nell’operazione hanno tratto in arresto cinque persone e notificato 34 divieti di dimora per gravi reati in materia ambientale e tutta una ...

Roghi tossici - maxi blitz dei carabinieri nel campo Rom di Lamezia : 39 misure cautelari : Il vasto blitz dei militari nel campo nomadi Scordovillo per eseguire 5 arresti e 34 divieti di dimora nel comune calabrese. Sequestrata anche un'azienda trasporto rifiuti con sede nello stesso campo rom che sarebbe stata al centro di un intenso mercato nero della spazzatura con conseguente inquinamento dell'area.Continua a leggere

Roma - droga e usura : blitz a Montespaccato - 58 arresti : 8:41 - La banda criminale sgominata oggi era egemone nel quartiere Romano di Montespaccato secondo gli inquirenti che oltre ai 58 arresti hanno disposto un sequestro di beni per sette milioni di euro circa. I sigilli sono stati apposti a 12 esercizi commerciali, 14 immobili, rapporti finanziari e diverse auto. Sempre secondo chi indaga il gruppo era impegnato in diversi rami: esercizio abusivo del credito, riciclaggio e reimpiego di capitali ...

Il post della sindaca Raggi sullo stadio della Roma poche ore prima del blitz : #unostadiofattobene : Virginia Raggi alla vigilia dei nove arresti connessi alla realizzazione dello stadio di Tor di Valle aveva esaltato sui social il progetto: "Unico, innovativo, moderno e rispettoso dell'ambiente"

Mafia a Latina - blitz al clan Di Silvio/ Ultime notizie - 25 arresti alla famiglia Rom cugini dei Casamonica : Latina, blitz anti Mafia contro il clan Di Silvio: Ultime notizie, 25 arresti alla famiglia criminale cugini dei Casamonica a Roma. I reati e la "novità" delle accuse mafiose(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:47:00 GMT)

Latina - blitz contro clan Rom e arresti : 8.35 Operazione di Polizia, a Latina, contro un'organizzazione criminale senza legami con Cosa nostra, 'Ndragheta e Camorra, ma capace di imporsi con le pratiche tipiche delle mafie. In esecuzione di circa 20 ordinanze di custodia cautelare, ordinate dalla Dda di Roma, nei confronti di un clan rom attivo nel quartiere Campo Boario. Gli indagati, tra cui 7 donne,sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, ...

Morto Duccio Dini - ucciso in scooter per caso al semaforo a Firenze - Chi era - Il blitz contro il campo Rom : L’hanno vegliato un giorno e una notte. Hanno sperato e pregato. E poi, quando alle 19 di ieri i medici hanno annunciato la morte di Duccio, si sono messi a piangere come bambini. Proprio loro, gli amici più cari, che con quel ragazzo avevano giocato a calcio, corso dietro alle ragazze, tifato in Curva Fiesole la Fiorentina, riso a crepapelle, sfidato il mondo. Duccio Dini, 29 anni, è Morto mentre con il suo scooter era fermo a un semaforo ...

