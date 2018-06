Rkomi dopo il disco d’oro un libro per raccontare appunti | aneddoti e ricordi

domanipress

(Di martedì 26 giugno 2018) Reduce dal successo di “Io in Terra”, primoufficiale pubblicato nel 2017 già certificatoe in attesa del nuovo album previsto per il prossimo 2019,torna con un nuovo e sorprendente progetto; Venerdì 13 Luglio esce Ossigeno, una corredo di 6 inediti che racconteranno a pieno il suo mondo. Nella carriera degli artisti a volte è necessario fermarsi e voltarsi indietro per poter guardare avanti e Ossigeno nasce proprio da questa esigenza. “Ossigeno” è musica e parole, 112 pagine di pensieri,, dall’esordio di Dasein Sollen sino ad oggi, accompagnate da un EP di 6 brani inediti. “Ossigeno” è un viaggio nell’evoluzione di uno dei volti principali della nuova generazione, la penna più interessante e acclamata della nuova scena. Continua nel frattempo l’inarresttabile successo del suo “Io in Terra summer tour” che lo vedrà ...