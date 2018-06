“Ritorno alle origini” Il post di Francesco Monte infiamma i social

caffeinamagazine

Francesco Monte cambia di nuovo look ai capelli: "Ritorno alle origini"

(Di martedì 26 giugno 2018) Non è certo facile seguire con attenzione tutte le peripezie di, di sicuro tra i personaggi più attivi nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo le peripezie all’Isola dei Famosi, con il “canna-gate” che lo ha costretto a terminare in anticipo la permanenza sulle spiagge dell’Honduras, era infatti arrivata la rottura a sorpresa con Paola Di Benedetto, una separazione che a quanto pare era stata voluta proprio da lui. Ora, eccolo tornare a far parlare di sé anche se stavolta per un motivo più banale, l’ennesimo cambio di look di queste settimane. L’ex tronista di Uomini e Donne, come mostrato pochi minuti fa su Instagram, ha deciso di dire addio alla chioma dorata per tornare al suo colore naturale. La novità, ovviamente, è stata subito condivisa dacon i propri follower che, grazie ai videoati su stories, hanno potuto ...