Ritorno agli anni Trenta? Cosa accomuna Trump - Kurz e Salvini : Le differenze con gli anni Trenta del Novecento sono ovvie. Nessuno si aspetta che oggi scoppi una guerra. Non ci sono un Giappone imperialista, una Germania nazista, un’Italia fascista che si istigano a vicenda per spartirsi le spoglie del vecchio ordine. I paralleli con quei tempi, nondimeno, sono troppo inquietanti per essere ignorati. In Occidente le forze della disintegrazione si sono messe in marcia. E lo status quo stenta a escogitare ...

Jon Bernthal avvistato sul set di The Walking Dead : il Ritorno di Shane o un saluto agli ex colleghi? : The Walking Dead ha qualcosa da dirci riguardo il ritorno di Shane Walsh? Forse no, ma sicuramente l'avvistamento di Jon Bernthal sul set dei nuovi episodi della serie darà da pensare in merito per i prossimi mesi. L'attore, che nelle prime due stagioni della serie ha interpretato lo storico nemico-amico di Rick Grimes, è stato infatti immortalato vicino al set di Senoia, in Georgia, in compagnia delle ex co-star Norman Reedus e Andrew ...

Noah Schnapp svela la trama di Stranger Things 3? I dettagli dal salto temporale a Ritorno al Futuro : Nel corso di un'intervista, Noah Schnapp potrebbe per sbaglio aver svelato (o quasi) la trama di Stranger Things 3. Il giovane attore, interprete di Will Byers, ha raccontato al The Hollywood Reporter qualche particolare interessante sulla nuova stagione, attesa su Netflix nel 2019. Noah ha rivelato in che modo si è preparato per Stranger Things 3, dichiarando di fatto quali film hanno influenzato i fratelli Duffer. Da il salto temporale, che ...

RAGE 2 : Bethesda svela nuovi dettagli sui veicoli. Possibile il Ritorno del protagonista del capitolo originale? : Da quando è stato annunciato il nuovo RAGE 2, Bethesda è stata sorprendentemente aperta nel rivelare informazioni sul gioco ai numerosi fan in attesa dello sparatutto. Ancora una volta, la pagina ufficiale Twitter del gioco si è rivelata molto attiva, svelando alcuni interessanti nuovi dettagli sul titolo.Come segnala Gamingbolt, uno dei post pubblicati dalla pagina ufficiale del gioco parla del protagonista, che questa volta è "Walker", ...

CAVALLI DI BATTAGLIA - GIGI PROIETTI/ Il Ritorno di Guzzanti e le canzoni di Baglioni (replica 2 giugno 2018) : È andata in onda ieri la prima puntata di CAVALLI di BATTAGLIA, lo show del sabato sera di Rai 1 registrato al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Conduce GIGI PROIETTI.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Corrado Guzzanti/ Il Ritorno : "Lorenzo? La maturità non l'ha mai presa" (Cavalli di battaglia) : Corrado Guzzanti, presente a Cavalli di battaglia, torna su una serie tv che ha segnato l'immaginario di tanti telespettatori in tutta Italia: Boris. (Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 22:53:00 GMT)

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Marco Lodadio conquista il bronzo agli anelli! Che Ritorno di Steingruber a Koper : Marco Lodadio ha conquistato la medaglia di bronzo agli anelli in occasione di una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, il circuito internazionale minore riservato alle singole specialità. A Koper (Slovenia) l’azzurro conferma il suo elevato spessore internazionale e continua a crescere tecnicamente, anche se c’è da perfezionare qualcosina in termini di esecuzione. Il laziale, infatti, ha concluso con un ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Marco Lodadio conquista il bronzo agli anelli! Che Ritorno di Stengruber a Koper : Marco Lodadio ha conquistato la medaglia di bronzo agli anelli in occasione di una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, il circuito internazionale minore riservato alle singole specialità. A Koper (Slovenia) l’azzurro conferma il suo elevato spessore internazionale e continua a crescere tecnicamente, anche se c’è da perfezionare qualcosina in termini di esecuzione. Il laziale, infatti, ha concluso con un ...

Fortnite prepara il Ritorno del sistema di rimborso - i dettagli : Continua inarrestabile la marcia di Fortnite, il titolo Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che, giorno dopo giorno, macina milioni di partite senza alcuna voglia di ridurre il proprio ritmo. Un ritmo che per l'appunto risulta essere serrato grazie anche e soprattutto alla grandissima passione degli sviluppatori, sempre attenti nel monitoraggio delle esigenze della propria community, e in grado di rinfrescare senza soluzione di ...

L'Inter presenta la nuova maglia per il 2018-19 : c'è il Ritorno al Biscione : La stagione delL'Inter non è ancora conclusa visto che c'è un obiettivo da portare a termine: entrare in Champions League. I ragazzi di Luciano Spalletti si giocheranno il quarto posto contro la Lazio di Simone Inzaghi, domenica sera ore 20:45 allo stadio Olimpico, con i nerazzurri che hanno un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria. La Beneamata infatti ha tre punti in meno rispetto ai biancocelesti e in caso di successo ...

Giro d'Italia - 5^ tappa : il Ritorno di Battaglin dopo quattro anni Video : Arriva un'altra firma italiana in questa prima fase del Giro. dopo la doppietta di Elia Viviani in Israele, è Enrico Battaglin a segnare il successo sul traguardo di Santa Ninfa. La tappa è stata piuttosto lenta, ma con un finale intenso che ha riservato qualche colpo di scena. Miguel Angel Lopez ha perso terreno a causa di una caduta, rimediando una quarantina di secondi di ritardo dagli altri uomini di classifica. Poi, sul rettilineo finale, ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della quinta tappa. Il grande Ritorno di Enrico Battaglin - bravo e generoso Visconti - che gamba per Pozzovivo : La quinta tappa del Giro d’Italia 2018 ha visto il ritorno al successo di Enrico Battaglin, che si è imposto sul traguardo di Santa Ninfa davanti a Giovanni Visconti e José Gonçalves. In Maglia Rosa resta sempre l’australiano Rohan Dennis, in attesa dell’arrivo sull’Etna di domani. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quinta tappa. Enrico Battaglin 10: un grande ritorno per il corridore veneto, che ...

Calciomercato Milan - possibile un Ritorno a sorpresa : i dettagli Video : Il #Milan sta gia' lavorando sul mercato per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera è un attaccante di qualita'; il primo nome nella lista di Mirabelli e Fassone sembra essere Andrea Belotti, forte centravanti che milita nelle fila del Torino, che è gia' stato cercato nella scorsa sessione di #Calciomercato estivo. La sua valutazione è circa sessanta/settanta milioni di euro, soldi ...

Calciomercato Milan - possibile un Ritorno a sorpresa : i dettagli : Il Milan sta già lavorando sul mercato per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera è un attaccante di qualità; il primo nome nella lista di Mirabelli e Fassone sembra essere Andrea Belotti, forte centravanti che milita nelle fila del Torino, che è già stato cercato nella scorsa sessione di Calciomercato estivo. La sua valutazione è circa sessanta/settanta milioni di euro, soldi che ...