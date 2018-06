Rimini | pioggia e vento | avvistate trombe marine in Riviera VIDEO

Blastingnews

(Di martedì 26 giugno 2018) Le Previsioni meteo per questa settimana non faranno di certo gioire chi si trova in Italia. Nella mattinata di oggi la situazione variera' di poco nelle prossime ore le condizioni atmosferiche sono state decisamente pessime, specie sull'Adriatico. E' proprio che ad una discreta distanza dalle coste di quest'ultimo che si sono sviluppati diversed'aria, riprese dai cellulari dei numerosi passanti in vacanza sulle coste romagnole. In particolare, i colleghi diToday hanno documentato attraverso le immagini dei turisti una seried'aria che si sono succedute questa mattina proprio a, fenomeni, per queste zone, particolarmente insoliti. Come detto, led'aria sono state visibili sull'intera costa e gli esperti del settore avvisano che nelle prossime ore potrebbero essercene delle altre, considerato la stabilita' della condizioni meteo. Da precisare ...