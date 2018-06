Riforma Pensioni 2018 Damiano | “ok taglio assegni d’oro | ma è imbroglio con flat tax”

Riforma Pensioni 2018/ Governo : subito Quota 100 - rinvio per la Quota 41? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie su Quota 100, taglio a PENSIONI d'oro: le critiche al Governo del leader Confindustria. Allarme Conte dei Conti sul bilancio. Le priorità e i problemi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Boccia (Confindustria) : “piano previdenza no priorità del Paese” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie sul Governo Lega-M5s: Quota 100 e taglio PENSIONI d'oro nel 2019? L'addio all'Ape Sociale e il "caso dei 64 anni d'età", le novità(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Ichino vs Di Maio : “taglio assegni d’oro? Aumenti minime a 17 euro..” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie sul Governo Lega-M5s: Quota 100 e taglio PENSIONI d'oro nel 2019? L'addio all'Ape Sociale e il "caso dei 64 anni d'età", le novità(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:27:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Assegni d’oro - Costituzionalisti vs Di Maio “manca impianto economico” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , M5s contro Pd su quelle d'oro: “100 milioni? Risparmio di un miliardo”. Le ultime notizie: dall'annuncio di Di Maio alla “scommessa” di Tripiedi(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Scontro su Quota 100 e assegni d’oro : da luglio arriva Ape volontario (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, M5s contro Pd su quelle d'oro: “100 milioni? Risparmio di un miliardo”. Le ultime notizie: dall'annuncio di Di Maio alla “scommessa” di Tripiedi. Mentre lo Scontro su Quota e Pensioni d’oro continua senza sosta tra il Governo, in particolare il Ministro Di Maio, e il Partito Democratico le scadenze previdenziali non si fermano: dal 1 luglio infatti, salvo ritardi o problemi last minute, dovrà partire l’erogazione ...