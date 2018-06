Riforma dell’Eurozona | ma l’Italia ha un “Piano A”? Parte I

huffingtonpost

: ????Macron, il costruttore di grattacieli senza fondamenta. @LorenzoCast89 sul crac della sua riforma dell'Eurozona… - masechi : ????Macron, il costruttore di grattacieli senza fondamenta. @LorenzoCast89 sul crac della sua riforma dell'Eurozona… - Marcozanni86 : L'accordo su una fasulla riforma dell'#eurozona non farà altro che creare altri problemi alla #Merkel in casa sua.… - italiarena : RT @clapaudice: Non solo il piano migranti: anche la riforma dell'Eurozona targata Merkel-Macron spacca l'Ue (di C. Paudice) -

(Di martedì 26 giugno 2018) Il 4 marzo gli elettori hanno espresso un rotondo "NO" al paradigma vigente in tre settori: (a) immigrazione (troppa e mal gestita); (b) economia (depressa); (c) sistema politico (abusivo, opaco, e poco democratico). E hanno chiesto un'inversione di marcia rispetto alla direzione impressa da PD e FI.Ma i primi due settori riguardano l'Europa. Pertanto al Consiglio Europeo del 24 giugno Conte ha esordito chiedendo il superamento del Trattato di Dublino, che dal 1990 regola le politiche europee sull'immigrazione. E ha proposto nuovi principi e nuovi meccanismi.Questo è già un risultato, a prescindere da quel che si otterrà. L'autocensura del passato, in nome di un malinteso "realismo" negoziale ("la Germania non accetterà mai...!"), ha umiliato profondamente gli italiani; tutto si può (e si deve) dire, con i dovuti modi.Sulla macroeconomia invece, il ...