huffingtonpost

: 'Riconquista il tuo tempo'. I passi utili per liberarsi dalla 'spazzatura mentale' (secondo il coach di… - HuffPostItalia : 'Riconquista il tuo tempo'. I passi utili per liberarsi dalla 'spazzatura mentale' (secondo il coach di… - gio_giody : @matteosalvinimi Qualunque sia il risultato l’Italia ti e grata per il tuo attivismo le proposte e per la riconquis… - Tullio7 : @maumartina @pdnetwork Oggi ho fatto un esperimento in due circoli arci in toscana ed ho mostrato i twitter tra te… -

(Di martedì 26 giugno 2018) La storia di Andrea Giuliodori inizia con una sveglia che suona sempre alla stessa ora, un lavoro che si ripete sempre sempre uguale e lascia pocoa fare altro. Siamo in centro a Milano, in una multinazionale. Andrea alle 22 passate è ancora al computer, per cena ha preso un panino scadente, al baretto di fronte all'ufficio, sempre con il pensiero del lavoro da consegnare urgentemente. Da sei anni sempre la stessa vita e la sensazione che ilgli stia scivolando via dalle mani. Ha solo 30 anni ma sente già di non avere ildi lavorare ai progetti personali, di coltivare relazioni appaganti. Oggi, 5 anni dopo, vive a Londra, e l'idea a cui prima si dedicava nellibero è diventata un sito – EfficaceMente.com - da sei milioni di visitatori l'anno che fattura a sette cifre."Sento finalmente di trascorrere le giornate lavorando ai miei ...