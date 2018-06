Ricerca : Università Padova - il rame molecola selettiva contro i tumori (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La prospettiva di un ampio programma di sviluppo clinico proposto da SAPIR, la società americana che ha preso in licenza il brevetto, rappresenta un importante traguardo per la Ricerca condotta dagli studiosi di UNIPD e UNICAM e apre nuovi scenari verso lo sviluppo di far

Ricerca : Università Padova - il rame molecola selettiva contro i tumori (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Un doveroso ringraziamento va all’Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell’Università, che ha visto il dott. Berti e l’avv. Borrelli impegnati in prima linea nel supportare Unismart nel corso delle trattative con SAPIR, ed all’Università di Camerino, co-titolare del bre

Ricerca : un milione all’Università Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti : Un milione di euro all’Università di Milano-Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti: è questa la cifra investita per l’acquisizione da parte di Glass to Power, spin-off dell’Ateneo milanese. La decisione ratificata ieri pomeriggio dal Consiglio di amministrazione della Bicocca rappresenta uno dei più importanti investimenti mai registrati in Italia per acquisire una famiglia di brevetti sviluppati nell’ambito dell’attività di una ...

Perché un'università sceglie il crowdfunding per finanziare Ricerca e startup : L'Università Bicocca sperimenta il crowdfunding per sostenere la ricerca. Con l'obiettivo di svilupparlo per finanziare anche gli spinoff universitari.

Perché un’università sceglie il crowdfunding per finanziare Ricerca e startup : Il crowdfunding sbarca all’università. L’obiettivo, oggi, è quello di sostenere la ricerca. Domani anche di finanziare spinoff e startup. L’iniziativa, battezzata non a caso Università del crowdfunding, nasce alla Bicocca di Milano. Ateneo che già l’ha sperimentata lo scorso anno per realizzare CoderBot. Ovvero “un robottino pensato per i bambini delle primarie, Perché li aiuti a giocare a pensare. E anche per ...

Sanità : Zaia - complimenti a Ricercatori Università Verona per studio su tumori : Verona. 18 giu. (AdnKronos) - “Anche con questo studio l’Università di Verona conferma di essere un importante punto di riferimento di livello internazionale nel campo della ricerca, che resta un elemento imprescindibile nella lotta per sconfiggere i tumori. Ancora un risultato di grandissimo valore

Nuovi farmaci - a Siena pubblico e privato insieme per il progetto elaborato dai Ricercatori dell'università : Focus sulla nuova piattaforma pubblico " privata per la progettazione e realizzazione di Nuovi farmaci fino al completamento della fase preclinica Domani 14 giugno l'Università di Siena ospita la ...

Chi è Marco Bussetti - il nuovo Ministro dell’Istruzione - Università e Ricerca : Marco Bussetti è il nuovo Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. Alle 16 di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi 18 ministri giureranno al Quirinale dando l’avvio ufficiale al 65° esecutivo della Repubblica. Cinquantasei anni, vicino alla Lega di Matteo Salvini, ha conseguito la laurea specialistica magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie alla Cattolica di Milano. E’ stato ...

Oncologia : specializzando dell’Università di Pisa fra i migliori giovani Ricercatori al mondo : Fra i migliori giovani ricercatori al mondo nel campo dell’Oncologia premiati al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) che si sta svolgendo a Chicago dal 1 al 5 giugno c’è anche Daniele Rossini, specializzando dell’Università di Pisa presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. Per Daniele Rossini, appena trentenne, si tratta di un bis, è infatti la seconda volta consecutiva che conquista il “Conquer Cancer ...

Scarti alimentari - risorse dalle mele. Una Ricerca dell'Università di Bolzano : Una ricerca utile per l' industria alimentare Il punto di partenza dello studio è la mela, frutto da cui dipende gran parte dell'economia agricola ed alimentare altoatesina, e si è svolta in ...

Facebook assolda Ricercatori universitari per misurare le fake news : Credit: TheDigitalArtist / Pixabay Jack Dorsey aveva rivolto un appello pubblico a qualunque esperto che volesse aiutare Twitter a diventare un posto più sano. Facebook, come parte degli interventi contro la disinformazione, chiede il rinforzo degli accademici, con processo simile di chiamata all’azione. Un mese dopo essersi rivolta ai ricercatori per comprendere la portata dell’influenza dei social media durante i periodi ...

Lamezia - ingegneri coreani Ricercatori nelle Università di Oxford e Cambridge in visita alla Bioage : Lamezia Terme - Indossare tute che trasmettono tramite display dati su temperatura e pressione non è futurismo ma a breve una realtà. Si tratta di un progetto di ricerca europeo 1D Neon: Nanofibre ...

Comparto "digital" - il sindaco incontra università - centri di Ricerca e start up : Il tour inizierà domani, giovedì 17 maggio, con la visita dal Disi, il dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, "vivaio" delle tante e diverse professionalità legate all'Ict. Il ...

Valorizzazione della Ricerca : all’Università di Genova gli studenti realizzano i loro sogni : Pubblicato il rapporto Netval 2018: il Network per la Valorizzazione della ricerca ha evidenziato le Università da cui sono partite il maggior numero di imprese Spin Off in Italia. L’Università di Genova, che punta moltissimo sull’innovazione, è al secondo posto tra gli atenei italiani, con il 3,7% del totale nazionale di imprese spin-off nate dai suoi dipartimenti. Gli studenti dell’Università di Genova sono tra i più avvantaggiati nella ...