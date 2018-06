Ricerca | molecola a base di rame colpisce tumori in modo mirato

Ricerca : identificato un nuovo meccanismo d’azione della molecola della felicità : Un team di Ricerca tori è riuscito a ricostruire le fasi del meccanismo di funzionamento della serotonina, la cosiddetta molecola della felicità , a livello dei circuiti neuronali dei gangli della base, in particolare del circuito talamo-striatale. Questi circuiti sono importanti per il controllo del movimento e della flessibilità comportamentale, ossia la capacità di adattarsi ai cambi di contesto da un punto di vista emotivo e motorio, e non ...

Ricerca : prodotto un particolare stato molecolare dell’acqua - mai osservato prima : Un laser a raggi X ha consentito di scaldare dell’acqua a 100.000 gradi in un decimo di milionesimo di miliardesimo di secondo, molto meno del tempo che impiega la luce per percorrere un millimetro nel vuoto: si tratta di un esperimento realizzato da Ricercatori dell’Università di Uppsala guidati da Carl Caleman, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli esperti hanno quindi prodotto un particolare stato ...