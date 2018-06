Ricerca | accesso a cure e intelligenza artificiale | 210 candidati per BioUpper

meteoweb.eu

: RT @SOSMedItalia: ?? UPDATE Dopo l’accesso negato al porto di #Malta, la #Aquarius ora naviga verso #Marsiglia. Questo è lontano dall’esse… - Antongiulio2 : RT @SOSMedItalia: ?? UPDATE Dopo l’accesso negato al porto di #Malta, la #Aquarius ora naviga verso #Marsiglia. Questo è lontano dall’esse… - giorgita_ : RT @SOSMedItalia: ?? UPDATE Dopo l’accesso negato al porto di #Malta, la #Aquarius ora naviga verso #Marsiglia. Questo è lontano dall’esse… - meg_abn : RT @SOSMedItalia: ?? UPDATE Dopo l’accesso negato al porto di #Malta, la #Aquarius ora naviga verso #Marsiglia. Questo è lontano dall’esse… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Giovani cervelli impegnati in progetti innovativi sualle. Sono 210 le candidature raccolte per la terza edizione di, in particolare 158 per la Call for Ideas e 52 per la Call for Scale. Il programma – promosso da Novartis e Fondazione Cariplo, con la partecipazione di Ibm e la collaborazione di Cariplo Factory – supporta giovani talenti che vogliono creare una nuova start-up nelle scienze della vita o di imprese già sul mercato che hanno la necessità di crescere. La terza edizione della Call for Ideas ha evidenziato, fanno sapere gli organizzatori, l’emergere di soluzioni innovative per la prevenzione proattiva, l’allee la gestione extra-clinica dei pazienti, e raccolto progetti così suddivisi tra i vari ambiti di applicazione: Patient experience & Journey (68%), Personalized health & Medical ...