Renzi sogna di fare la star tv | vuole un programma tutto suo

Arresto Montante - l’intercettazione su Crocetta : “È un cretino. Ai giornali bisogna dare soldi. Come fa Renzi” : L’ex governatore Rosario Crocetta era un “cretino, un coglione di dimensioni cosmiche“. Il motivo? Aveva azzerato l’ufficio stampa della Regione Siciliana. E questo per Antonello Montante era una follia. D’altra parte l’ex presidente di Confindustria Sicilia ci teneva molto ad avere buoni rapporti con i giornali. E per mantenerli aveva il suo metodo: inondarli di pubblicità così “non rompono i ...

Pd - Zingaretti striglia il partito (e Renzi) : “Basta contrapposizioni - bisogna unire”. Sala : “Potere alle idee - non a segreterie” : Due proposte per il partito Democratico. Una da Milano, l’altra da Roma. “Questo non è un trampolino di lancio. Quando qualcuno si candiderà, state tranquilli che se ne accorgeranno tutti”. Risuonano le note di Born To Run di Bruce Springsteen al termine dell’accorato comizio di Nicola Zingaretti all’Ex Dogana, dove il presidente della Regione Lazio ha lanciato la sua “alleanza del Fare“, un appello all’inclusione come ...

Pd - Veltroni contro la linea Renzi : “Un errore l’Aventino. Bisognava proporre Cantone per governare con M5s e Leu” : Raffaele Cantone come presidente del Consiglio ed Emma Bonino alla presidenza del Senato. Il dopo 4 marzo, Walter Veltroni lo avrebbe affrontato così, rilanciando con “qualcosa di innovativo”. Il fondatore del Pd ha spiegato a Otto e mezzo quali avrebbero dovuto essere, a suo avviso, le mosse del partito dopo la batosta nelle urne. Punto numero uno: “Avrei candidato a presidente del Senato Emma Bonino, che il M5S aveva ...