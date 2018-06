Renzi lascia la politica per la tv? “Pronto un programma su Netflix” | arriva la

Matteo Renzi lascia la politica? L'ex premier pronto per un programma tv : Quale sarà il futuro professionale di Matteo Renzi? Ormai ai margini della scena politica italiana, l'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito democratico starebbe progettando di darsi alla...

Renzi contro Salvini : “Fa il bullo con migranti”/ Il ministro : “Italiani hanno risposto lasciandolo a casa” : Renzi contro Salvini: “Fa il bullo con i migranti. Non lascio morire la gente in mare, una vita umana vale più di un milione di like, piuttosto perdo voti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:02:00 GMT)

Matteo Renzi su Aquarius : “Non possiamo lasciare le persone in mezzo al mare. Perdo voti dicendolo? Non mi interessa” : Matteo Renzi interviene sulla questione Aquarius e critica Salvini e il governo Conte: "Io penso che chi vi racconta che ha bloccato gli sbarchi vi prende in giro. lasciare una nave in mezzo al mare, utilizzando 629 persone come ostaggi per una trattativa politica è sbagliato. Perdiamo voti dicendo queste cose? Non mi interessa, restiamo umani".Continua a leggere

Claudio Amendola “Renzi impari da Salvini - il miglior politico”/ “La sinistra lascia a Lega-M5s le periferie” : Claudio Amendola critico con la sinistra: "Renzi impari da Salvini, è il miglior politico purtroppo. La sinistra e il Pd ormai hanno delegato e lasciato le periferie a Lega e M5s"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:58:00 GMT)

Pd - Renzi tenta di evitare la scissione : non lasciamo l'opposizione al Cav : Nell'assemblea di oggi sarebbe un errore, ma nel congresso sarà necessario dividersi tra chi non si rende conto che il mondo è cambiato e ancora insegue cose che non esistono più, come nuovi Ulivi e ...

Linda LoRenzi/ L'ex valletta di Corrado : "Ho lasciato la tv per non scendere a compromessi" : Linda Lorenzi, L'ex valletta di Corrado, Gerry Scotti e Predolin racconta al settimanale Spy i motivi che l'hanno spinta a lasciare la televisione per condurre una vita normale.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:16:00 GMT)

Matteo Renzi - la conversazione sconveniente : 'Gli dissi di lasciare l'Italia. E lui...' : 'Quando ci si dimette, bisogna abbandonare il campo'. Contro Matteo Renzi si muove anche Luigi Zanda , storico senatore Pd , ex capogruppo a Palazzo Madama, secondo cui l'atteggiamento dell'ex premier ...

Linda LoRenzi : l'ex valletta di Corrado che ha lasciato la tv per non cedere ai compromessi : Il nome di Linda Lorenzi probabilmente molti non se lo ricordano, soprattutto se più giovani. Ma negli anni '80 era la regina delle vallette, e ha lavorato anche con Corrado e Gerry Scotti, in programmi come Il pranzo è servito, Il Gioco delle Coppie, Festivalbar. Dal 1992 non si hanno più sue notizie, e Linda quasi trent'anni dopo ha deciso di raccontare la sua storia al settimanale Spy: ormai non è più Linda, ma Anna Chetta, il ...

I Renziani lasciano solo Martina : "Se fai un accordo con Di Maio - senza di noi" : Ai renziani non interessa sedersi al tavolo con Luigi Di Maio. Sono passati pochi minuti dalla fine del colloquio tra la delegazione del Partito Democratico e il presidente della Camera Roberto Fico per ragionare su una possibile intesa Pd-M5S e su twitter ha subito ripreso a circolare l'hashtag #senzadime. Prese di distanza nette dall'apertura fatta dal segretario Maurizio Martina che all'uscita dal confronto con Fico - incaricato con un ...