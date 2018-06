Reggio Calabria | scoperta l’armeria della ‘ndrangheta | 28 agli arresti “Struttura

'Ndrangheta - operazione Arma Cunctis a Reggio Calabria/ Ultime notizie - 28 arresti per traffico armi e droga : 'Ndrangheta, operazione Arma Cunctis a Reggio Calabria: Ultime notizie, 28 arresti (15 in carcere e 13 ai domiciliari) per traffico di armi clandestine e droga(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:01:00 GMT)

Reggio Calabria : il 30 giugno visite dermatologiche gratuite per chi soffre di cisti dolorose : Sabato 30 giugno a Reggio Calabria la tappa della Campagna nazionale informativa e di sensibilizzazione sull’idrosadenite suppurativa (HS), denominata “Che nome dai alle tue cisti?”, che prevede visite dermatologiche gratuite su prenotazione. “Che nome dai alle tue cisti?” vede coinvolte 30 strutture ospedaliere ed universitarie su tutto il territorio nazionale in cui gli specialisti dermatologi saranno a disposizione per aiutare chi soffre di ...

Chi è Rocco Commisso - dal pallone di stracci e mutande a Reggio Calabria all’impero di Mediacom negli USA : lo juventino sfegatato che adesso vuole il Milan [DETTAGLI] : Rocco Commisso, 68 anni, nato a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è in procinto di acquistare il Milan: ha vissuto sulle rive del mar Jonio fino all’età di 12 anni, quando si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove ha fondato un impero partendo dall’autorimessa di casa grazie a Mediacom, colosso della TV via cavo in Nord America. L’ha costruita da solo, da zero: oggi vanta 4.600 dipendenti in 22 Stati USA, ...

Maltempo nello Stretto di Messina : forte pioggia sulla fascia jonica - le foto da Reggio Calabria [FOTO] : 1/9 ...

Uomo in pericolo vita : volo dell’Aeronautica da Reggio Calabria a Udine : Un trasporto sanitario d’urgenza da Reggio Calabria a Udine è stato effettuato dall’Aeronautica militare per un Uomo in imminente pericolo di vita. Il volo è stato effettuato da un Falcon 50 del 31/mo Stormo di Ciampino. “Il velivolo – è scritto in un comunicato dell’Aeronautica militare – è decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di vertice del Comando della Squadra aerea da parte ...

A Reggio Calabria la marcia di solidarietà per Soumaila Sacko : Reggio Calabria , askanews, - C'erano centinaia di migranti, lavoratori stagionali, sindacalisti ma anche tanti amministratori locali a Reggio Calabria, in occasione della manifestazione organizzata ...

Soumaila Sacko - 2mila in corteo a Reggio Calabria. Il sindaco di Riace : “Odio per migranti ma non una parola sulla mafia” : “Schiavi mai”. A venti giorni dall’omicidio di Soumaila Sacko, il maliano ucciso a San Calogero, oltre duemila persone hanno sfilato sul corso Garibaldi a Reggio Calabria per dire no allo sfruttamento dei migranti che lavorano nelle campagne della Piana di Gioia Tauro e in altre realtà d’Italia. Una manifestazione, organizzata dal sindacato Usb che è stata l’occasione anche per contestare il clima d’odio che si respira nel Paese. “migranti ...

Lavoro : Usb - in migliaia in nome di Sacko a Reggio Calabria : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – In migliaia hanno sfilato questa mattina a Reggio Calabria con l’Unione Sindacale di Base per la manifestazione nazionale nel nome di Soumaila Sacko, indetta per dire no allo sfruttamento e sì ai diritti. Con l’intervento finale di Aboubakar Soumahoro, del coordinamento lavoratori agricoli Usb, si legge nella nota, il corteo si è trasformato in un ultimo saluto collettivo per Soumaila Sacko, la cui ...

Lavoro : Usb - in migliaia in nome di Sacko a Reggio Calabria : Roma, 23 giu. (AdnKronos) - In migliaia hanno sfilato questa mattina a Reggio Calabria con l’Unione Sindacale di Base per la manifestazione nazionale nel nome di Soumaila Sacko, indetta per dire no allo sfruttamento e sì ai diritti. Con l’intervento finale di Aboubakar Soumahoro, del coordinamento l

Reggio Calabria : grande successo per la rassegna espositiva 'Donnamare' : E nonostante la goliardia di questo giugno, ottimo è stato il successo di pubblico proveniente da ogni parte del mondo, e visitatori di ogni età sono stati accolti dagli organizzatori A. Gallo ed E. ...

A Reggio Calabria la presentazione del volume 'La via della seta' di Lucia Votano : Da scienziata e responsabile di progetti scientifici " impegnata nei grandi esperimenti della fisica delle particelle " ha saputo raccontare anima e segreti del fare scienza.

Reggio Calabria - analisi Arpacal : allarme Escherichia Coli - vietato l’utilizzo dell’acqua in 2 frazioni collinari : In riferimento all’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale Arpacal, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha inviato una nota urgente in cui vieta il consumo alimentare in 2 frazioni del Comune. “Viste le note A.S.P. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n“ 1367 e 1368/Sian del 19/06/2018, con le quali è stato comunicato l‘esito delle analisi di laboratorio dei campioni di ...

Balneazione - Arpacal : punto non conforme a Reggio Calabria : Il Servizio Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Reggio Calabria ha comunicato questa mattina al Sindaco di Reggio Calabria, e contestualmente al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, la non conformità dei risultati delle analisi dei campioni prelevati in data 20/06/2018 presso la stazione di campionamento denominata “Gallico- Camping” (Codice IT0018080063006) ricadente nel Comune di Reggio Calabria, in cui il ...

Reggio Calabria - 'NDRANGHETA : 11 ARRESTI/ Ultime notizie - operazione Happy Dog : infiltrazioni nei canili : REGGIO CALABRIA, ndrangheta: 11 ARRESTI. Ultime notizie, perquisizioni e sequestri: nuovo blitz nella lotta contro la mafia italiana. Gravi i reati di cui sono accusati i soggetti fermati(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:45:00 GMT)