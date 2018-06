Reggiana Calcio | c’è rischio fallimento Il segretario del Pd locale | “Rinuncio alle mie

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018) Un’iniziativa di bandiera, quella granata, che di certo non potrà trovare i 400mila euro necessari per l’iscrizione dellaal prossimo campionato di Lega Pro. O forse un modo per allontanare gli incubi provocati dsconfitte politiche del centrosinistra, anche nelle storiche roccaforti rosse. Rimane il fatto che – in una situazione calcistica che nelle ultime ore a Reggio Emilia si è fatta drammatica – ildel Partito democraticoAndrea Costa coglie la palla al balzo e si dice pronto a rinunciarevacanze: “Io non ho soldi abbastanza per prendere la squadra, però sono pronto a rinunciare al mare per devolvere quello che posso in favore della”, ha scritto Costa in un post su Facebook con l’hashtag #unFuturoperlaRegia. Il messaggio lanciato dal sindaco di Luzzara, comune in provincia di Reggio, è arrivato ...