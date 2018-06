Reddito di cittadinanza | Tajani | “I giovani del Sud non ne hanno bisogno | toglie dignità

ilfattoquotidiano

: @davidallegranti a te che l'hai votato per il reddito di cittadinanza e mo ti ritrovi a mezzora di internet gratis,… - makkox : @davidallegranti a te che l'hai votato per il reddito di cittadinanza e mo ti ritrovi a mezzora di internet gratis,… - HuffPostItalia : La Corte dei Conte dice sì al reddito di cittadinanza. Di Maio rilancia: 'Entro il 2018' - sebmessina1 : Ieri la sottosegr. Castelli (M5S) chiedeva all'#Istat la 'sinergia necessaria con la politica per il raggiungimento… -

(Di martedì 26 giugno 2018) “Idel Sud nondeldicheai. Nondi elemosina, ma di un sistema che gli permetta di non lasciare il Sud e di trovare un lavoro. Serve fare l’opposto di quanto viene proposto”. Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio, rispondendo a delle domande suldi, a margine di un evento sulla cultura europea. L'articolodi: “Idel Sud non ne. No a elemosina” proviene da Il Fatto Quotidiano.