Raindrops di Ariana Grande è l’intro di Sweetener in regalo ai fan per il suo compleanno

(Di martedì 26 giugno 2018)diè il brano rilasciato in occasione del suo: la popstar statunitense compie oggi, martedì 26 giugno, 25 anni e per l'occasione ha scelto di fare una tutti i suoi fan.Attraverso i suoi canali social, la cantante ha rilasciato l'anteprima del nuovo album di inediti, nonché intro del progetto atteso sul mercato discografico mondiale il prossimo 17 agosto. L'album è già in pre-order su tutte le piattaforme digitali (info alla seguente pagina), mentre sono già disponibili i primi singoli estratti No Tears Left To Cry e The Light Is Coming, in duetto con Nicki Minaj.Nell'album, oltre al duetto già rilasciato con Nicki Minaj, vi sono anche altre due collaborazioni importanti: una con Missy Elliott (Borderline) e una con il produttore del disco Pharrell Williams (Blazed). Inoltre, in chiusura all'album, l'interludio Pete, dedicato ...