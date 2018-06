Rainbow Skies | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Rainbow Skies, in video 10 minuti di gioco: Lo sviluppatore indipendente… - KaramelooTech : Rainbow Skies, in video 10 minuti di gioco: Lo sviluppatore indipendente… - PSExperience1 : Nuove Uscite PlayStation (25 Giugno - 1° Luglio): Lumines Remastered, The Crew 2, Rainbow Skies… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Quest’oggi vi porteremo nel fantastico mondo dicon la nostra, dopo aver messo le mani sull’edizione PS4 del titolo su gentile concessione di Plan of Attack.Sviluppato da un piccolo team tedesco di soli 5 membri,arriva finalmente non solo su PS4 e VITA con supporto crossbuy e save, ma anche su PS3. In altre parole, acquistando il gioco su PS3 ve lo ritroverete anche su PS4 e VITA, con la possibilità di utilizzare gli stessi salvataggi.segue le vicende lasciate in sospeso inMoon, un prequel che non è stato accolto in positivo dalla critica all’epoca. Nel gioco siamo chiamati a controllare un gruppo composto da 3 personaggi, tra cui Daimon lo spadaccino, Layne l’arciere e Ashly la maga. Ambientato in una nave fluttuante in grado di ospitare una ...