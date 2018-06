Raikkonen | “Ho già vinto in passato e posso vincere ancora”

Kimi Raikkonen - GP Canada 2018 : “Ho commesso un grave errore - a questo punto spero nella gara..” : Kimi Raikkonen mastica amaro dopo le qualifiche del Gran Premio del Canada di oggi. Il finlandese, infatti, si ferma in quinta posizione dopo un errore grave nel corso della Q3 che gli impedisce di tentare il secondo giro lanciato per avvicinarsi al compagno di scuderia che, invece, ha centrato una ottima pole position con il nuovo record della pista. “Ice Man” sa che non può permettersi passi falsi simili sia perchè ha già messo in ...