optimaitalia

: Rai2 sfodera NCIS 11 contro i Mondiali di calcio: la programmazione quotidiana fino al 3 luglio… - OptiMagazine : Rai2 sfodera NCIS 11 contro i Mondiali di calcio: la programmazione quotidiana fino al 3 luglio… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Mentre su Italia 1 Mediaset trasmette idi2018,ha deciso di contrattaccare con le repliche di una delle serie tv crime più amate in Italia: tra fine giugno e inizio luglio, infatti, saranno propostemente alcune repliche di11.Da martedì 26 giugno verranno infatti trasmessi ogni giorno alcuni episodi dell'undicesima stagione della serie, in quantità variabile tra uno e due in base al giorno, subito prima (alle 19:40) e/o subito dopo (alle 21:05) l'edizione delle 20:30 del TG2. Secondo la guida ufficiale, gli episodi saranno così ripartitial prossimo martedì 3 luglio:- mercoledì 27 giugno saranno trasmessi gli episodi 11x03 "Volare a bassa quota" e 11x04 "Il rifugio";- giovedì 28 giugno saranno trasmessi gli episodi 11x05 "Anton e Marie" e 11x06 "Acqua e petrolio";- venerdì 29 giugno sarà trasmesso l'episodio 11x07 "Il codice Jalaa" ...