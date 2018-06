Quel post di Chef Rubio contro Salvini

Padellaro : 'Salvini è la febbre del paese - rispostaccia a Quelli che c'erano prima' : Le persone, anche quelle che non sono leghiste e non simpatizzano Salvini, hanno visto cose e spettacoli inaccettabili. Il voto a Salvini è una rispostaccia a quelli che c'erano prima di lui. In ...

La proposta di Luigi Di Maio sulle pensioni : “Aumentiamo le minime tagliando Quelle d’oro” : Cosa prevede la proposta di Luigi Di Maio sulle pensioni? Il ministro del Lavoro su Facebook: "Abolire le pensioni d'oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto. E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima".Continua a leggere

La risposta del ministro Grillo sui vaccini e Quella dell'Europa ai dazi di Trump. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Le polemiche sui vaccini sono strumentali”, dice Giulia Grillo in risposta a Matteo Salvini, secondo il quale “dieci vaccini sono troppi”. “M’impegnerò perché tutti i bimbi entrino in classe”, dice il ministro dell’Interno. “Si tratta di un tema che deve essere discusso anzitutto dal

Spread e banche : più esposte Quelle meno grandi : Uno scenario che sembrerebbe preannunciato dal contratto di governo Lega-M5s, ma notevolmente ammorbidito dalle parole del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Secondo i due analisti sarebbero le ...

Bandiere Blu 2018 : il Codacons presenta un esposto in procura per Quelle assegnate in Sardegna : Il Codacons ha deciso di fare chiarezza sulle 13 'Bandiere Blu' assegnate per il 2018 alla Sardegna , presentando un esposto alle Procure della Repubblica di Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia, Oristano, ...

“Quella rampa? È solo per le bici - non per i disabili” : la risposta di Pizzarotti alle critiche : "Non è il sindaco che controlla tutto, ma che al limite verifica su segnalazione. L'intervento è stato fatto da STB, entità regionale che stava ripristinando la ciclabile dopo l'alluvione. Non è una rampa per disabili, ma uno scivolo per bici.", dichiara il Sindaco di Parma riguardo la nuovissima opera non inclusiva.Continua a leggere

Papa Francesco : “La famiglia è soltanto Quella composta da uomo e donna” : “La famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola”. Papa Francesco ribadisce così la posizione del Vaticano nel dibattito che in Italia si era acceso dopo le parole del Ministro della famiglia Lorenzo Fontana, che aveva negato l’esistenza di quelle arcobaleno, scatenando le polemiche del mondo Lgbti. “Oggi fa dolore dirlo: si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia”, ha detto Bergoglio ...

[L'inchiesta] Raggi ai magistrati : "Quell'avvocato mi è stato imposto da Bonafede e Di Maio" : Un classico della cronaca giudiziaria. Lanzalone invece è la prova che non esistono anticorpi, neppure per i 5 Stelle. Si tratta di capire se è un'eccezione o la regola. Se ci si è " trovato" per ...

F1 - Marko rinvia la penalità di Ricciardo : “il piano è Quello di posticipare la sanzione in Germania” : Helmut Marko ha spiegato che la Red Bull sta provando a posticipare la penalità di Ricciardo al Gp di Germania La sanzione per Daniel Ricciardo potrebbe slittare al Gp di Germania, permettendo al pilota australiano di giocarsi le sue carte nel prossimo appuntamento in Francia. Photo4 / LaPresse E’ quanto rivela Helmut Marko ai microfoni di Auto Motor und Sport, sottolineando come la Red Bull stia provando in tutti i modi ad evitare le ...

Facebook Memories e tutto Quello che i vip non avrebbero mai voluto postare : Facebook è una sorta di diario pronto ad accogliere tutte le nostre confidenze, i ricordi più belli e archiviare intere fasi della nostra vita. Non dimentica o tralascia nulla, nel bene e nel male. Ce ne accorgiamo ogni volta che aprendolo ci propone un ricordo di uno, due, tre anni prima. Insomma, ci dice esattamente cosa stavamo facendo o pensando in quel momento. E rivederlo non è sempre piacevole. LEGGI ANCHEInstagram e la nuova funzione che ...

GUARESCHI/ Quelle 2 domande misteriose alle quali solo lui può dare una risposta : A 110 anni nascita e a 50 dalla morte, Giovannino non muore neanche se l'ammazzano. Perché parla di sé per parlare di noi. Lo scrittore italiano più letto al mondo. RICCARDO PRANDO(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ E se ci liberassimo una volta per tutte della letteratura e dell'arte?GUARESCHI/ Nel Crocifisso verità e dialogo vanno sempre insieme

Aquarius - Nogarin : “La mia posizione è Quella espressa su Facebook. Post rimosso? Poteva creare problemi al governo” : “Questa è una posizione mia personale come sindaco della città”. Così Filippo Nogarin, sindaco Cinque stelle di Livorno, sulle polemiche per il Post prima pubblicato su Facebook e poi rimosso, in cui annunciava l’apertura del porto di Livorno alla nave Aquarius. “Nel momento in cui mi sono reso conto che oggettivamente questo Poteva creare dei problemi al governo mi è sembrato corretto rimuovere il Post – aggiunge ...

Conte al G7 col volo di Stato : «Su Quello di linea non c'era posto». Ma niente 'Air Force' di Renzi : «Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi degli italiani», ha scritto su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, postando il video del suo arrivo in...

Conte fa il grillino al G7 in Canada : “Con l’aereo di Stato perché su Quello di linea non c’era posto” : Comunque andrà a finire, il principio di questa legislatura e dell’avventura governativa dei giallo-verdi (o giallo-blu), sarà ricordato per taxi, bus, ferrivecchi del cielo. perché nell’era nuova dell’anti-casta, e del tagli tagli generale, i trasporti sono una cosa da non prendere alla leggera. Simboli che veicolano messaggi più che persone....