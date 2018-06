Quanto tempo passi su Facebook? Zuckerberg non vuole degli zombie

Facebook : in arrivo un contatore per scoprire Quanto tempo trascorriamo sul social network : Stiamo vivendo un’epoca in cui la tecnologia è parte integrante delle nostre vite e siamo ormai costantemente connessi alla rete con ogni genere di dispositivo. Questo può certamente portare dei benefici legati soprattutto ad un accesso più semplice e intuitivo ad ogni genere di informazione e per la gestione del lavoro. Ma al tempo stesso può nascondere un problema legato all’abuso di dispositivi mobili e social media che in alcuni ...

Ho. Mobile Portabilità : Come Funziona? Quanto tempo Serve? : Vuoi portare il tuo numero su una SIM Ho. Mobile esistente e già attiva? Ecco Come fare. Portabilità su SIM Ho. Mobile: Quanto Tempo Serve? Quanti giorni di attesa? Ho. Mobile Portabilità Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche giorno è diventato ufficialmente operativo in Italia il nuovo operatore telefonico virtuale Ho. Mobile. Io ho già […]

Facebook ti farà sapere Quanto tempo stai su Facebook : (Foto: Jane Manchun Wong/Twitter) Quando due anni fa Wired chiese a Chris Cox, il Chief Product Officer di Facebook, se avessero mai pensato di creare un timer interno per consentire alle persone di sapere quanto tempo spendessero sul social, sorrise: “Un’idea interessante”. Non era una risposta di cortesia, evidentemente. Invece di farsi fare concorrenza da questa o quell’app esterna dedicata alla dieta digitale, il ...

UNA VITA news : le puntate lunghe continuano - ma per Quanto tempo? : I telespettatori di Una VITA, salvo brevi parentesi, sono abituati a vedere quotidianamente una metà di una puntata originale: in pratica, sin dall’inizio Canale 5 divide in due i vari episodi che giungono dalla Spagna e li trasmette nell’arco di due giorni, facendoci assistere ogni settimana a due puntate e mezza. Da ormai qualche giorno invece, complice la sospensione della messa in onda di Victor Ros, gli appuntamenti di Acacias ...

Quanto tempo trascorriamo sui social? : Si trascorre più tempo sui social che davanti alle trasmissioni tv. Secondo i dati dell'indagine periodica di GlobalWebIndex, volta a individuare le ultime tendenze in fatto di social media nel mondo, gli utenti di internet passano sulle piattaforme social 20 minuti in più al giorno rispetto alla televisione "live".L'analisi è stata condotta su 350mila persone nel mondo di età compresa tra i 16 e i 64 anni. Per la ...

Quanto tempo ci vorrà per il disarmo nucleare della Corea del Nord? : ... mentre - sottolinea SIPRI - Israele ha sempre portato avanti una politica di opacità. A fronte di questi numeri attuali, l'andamento della riduzione può essere stimato da una secondo fonte, il ...

Governo - Di Maio dopo la riunione dei gruppi M5s : “Quanto tempo do a Salvini? Non è un ultimatum” : Poco prima della mezzanotte, Luigi Di Maio, dopo la riunione dei gruppi parlamentari del M5s, è stato intercettato da alcuni cronisti all’uscita da un ristorante. Ha poca voglia di parlare ma della nuova proposta che riguarda Paolo Savona, ma chiarisce: “La mia proposta non è un ultimatum a Matteo Salvini“.

Bimbi dimenticati in auto : ecco in Quanto tempo la loro vita è a rischio : Bimbi dimenticati in auto: l’ultimo episodio è accaduto a Pisa, dove un papà ha lasciato la figlia di 7 mesi nella macchina in un parcheggio assolato. La piccola è deceduta. Uno studio dell’Arizona State University ha stabilito che, nei casi di abbandono di un bimbo dentro un’autovettura sotto il sole, basta meno di un’ora perché sopraggiunga un ictus letale causato dall’ipertermia – anche fino a 46 gradi ...

Governo Conte : cosa succede adesso e Quanto tempo ci vorrà : Dopo aver ricevuto l'incarico di formare il nuovo Governo, il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte effettuerà oggi un giro di consultazioni con le forze parlamentari. Poi ci saranno una serie di passaggi da affrontare prima di chiedere il voto di fiducia alle Camere: ecco quali sono e quanto tempo ci vorrà prima che il Governo abbia pieni poteri.Continua a leggere

Quanto tempo perdiamo in una giornata? 24 ore in compagnia di un ipotetico lavoratore-tipo : Quanto tempo perdiamo nel corso di una giornata e che potremmo ottimizzare per fare altro? Ecco tutti i momenti che nel corso delle 24 ore della vita di un lavoratore-tipo rappresentano una occasione di distrazione oltre che uno spreco di energia. Ma evitarle, o anche ridurne la portata, è facile: basta seguire alcune regole di efficienza e semplificare la propria routine quotidiana.Continua a leggere

Allegra Versace - sei proprio tu? Quanto tempo : la foto con mamma Donatella manda in delirio i fan : È lei, Allegra Versace, l’erede dell’impero di zio Gianni, che le ha lasciato il 50% delle quote dell’azienda (al compimento dei 18 anni), eppure appare molto meno di sua madre Donatella. Pochi sanno che Donatella ha amministrato l’azienda alla morte del fratello proprio perché il suo 20% più il 50% dato alla figlia, l’hanno resa socia di maggioranza rispetto all’altro fratello, Santo, cui è spettato il ...

Festa della mamma : Quanto tempo trascorriamo - davvero - con i nostri figli? : Vigevano Il paese della provincia di Pavia per il weekend del 13 e 14 maggio si trasforma in un borgo medievaleper la 17° edizione del Palio dei Fanciulli , con cortei storici, spettacoli di ...