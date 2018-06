Quanti microbi volano assieme a noi su un aereo?

wired

(Di martedì 26 giugno 2018) Cinture di sicurezza, braccioli, tavolini: sono molte le superfici con cui veniamo a contatto durante un viaggio. Il tutto mentre condividiamo l’aria con decine, centinaia di altri passeggeri. Non siamo però gli unici a popolare la cabina:noimiliardi di microrganismi, diffusi praticamente dappertutto. Quando ci troviamo in questo spazio chiuso, spesso per molte ore, il rischio di infezione è quindi più elevato che a terra? No, dicono gli scienziati: i valori non si discostano da quelli che ritroviamo nelle nostre case e in un normale ufficio. A dirlo, in particolare, è uno studio recente del Georgia Tech e della Emory University, che ci descrive per la prima volta iloma (si chiama così questo enorme insieme di microrganismi, soprattutto batteri) dei velivoli, comparando la situazione tra il prima il dopo alcuni voli intercontinentali. Ecco cosa è emerso ...