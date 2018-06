Qualificazioni Wimbledon 2018 | Chiesa | Pieri e Trevisan superano il primo turno nel

oasport

(Di martedì 26 giugno 2018) Deborah, Martinae Jessicahanno esordito positivamente nellefemminili di, terzo Slam della stagione, in corso sull’erba di Roehampton, a Londra. Sconfitta invece per l’altra italiana Jasmine Paolini. Laha piegato in due set (6-2 6-3) la belga Maryna Zanevaska in un incontro gestito in maniera convincente dalla nostra portacolori. Superiore sia da fondo che nel gioco di volo, l’azzurra ha fatto suo il match senza grandi difficoltà e nel prossimose la vedrà contro l’americana Nicole Gibbs (n.111 del mondo), che ha sconfitto la britannica Francesca Jones (wild card) con lo score di 6-4 6-2. Bene anche lache si è liberata in 1 ore 1 minuto di partita della eterna Patty Schnyder (n.154 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3. Tanti gli errori della svizzera nello scambio che hanno favorito ...