Qual è il piano del governo per fermare gli sbarchi | dunque?

F1 – Vettel svela il suo piano in Qualifica : “pensavo di beffare almeno Bottas” : Sebastian Vettel ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Francia in cui ha segnato il terzo tempo più veloce, ecco le impressioni del tedesco della Ferrari Sul circuito Paul Ricard, Lewis Hamilton torna a fare quello che gli riesce meglio fare: il britannico segna il tempo più veloce ed è poleman del Gp di Francia. È la 75ª pole position per il pilota dalle frecce d’argento, che partirà domani affiancato in prima fila da Valtteri Bottas, ...