Pronostico ed analisi Corea del Sud Germania | Gruppo F | 27 giugno 2018

Pronostico FC Inter Turku vs Honka Espoo - Veikkausliiga 26-6-2018 e Analisi : Finlandia Veikkausliiga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Inter Turku-Honka, martedì 26 giugno 2018. I padroni di casa devono invertire la tendenza. Inter Turku–Honka, martedì 26 giugno. Una delle sfide più attese della sedicesima giornata di Veikkausliiga è quella in programma al Veritas Stadion di Turku. Come arrivano Inter Turku e Honka? L’Inter Turku deve riprendersi: negli ultimi due turni ha subito una sconfitta in ...

Pronostico Danimarca-Francia - 26-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Danimarca-Francia, Martedì 26 Giugno 2018. Ai galletti basta un pareggio, così come ai danesi. Danimarca-Francia, martedì 26 giugno. Didier Deschamps ha già la qualificazione in pugno e potrebbe arrivare primo pareggiando nella sua terza partita. Anche la Danimarca con lo stesso risultato potrebbe qualificarsi come seconda nel proprio girone. La differenza è nei possibili avversari che si dovranno ...

Pronostico La Fiorita vs Lincoln Red Imps - Champions League 26-6-2018 e Analisi : Champions League 2018-19, turno preliminare, Analisi e Pronostico di La Fiorita-Lincoln Red Imps, martedì 26 giugno 2018. E poi c’è Cattelan nei sammarinesi. La Fiorita–Lincoln Red Imps, martedì 26 giugno. Nelle semifinali del turno preliminare della Champions League, i campioni di San Marino del La Fiorita affronteranno i campioni di Gibilterra del Lincoln Red Imps. Come arrivano La Fiorita e Lincoln Red Imps? I campioni di ...

Pronostico Santa Coloma vs Drita KF Gjilan - Champions League 26-6-2018 e Analisi : Champions League 2018-19, turno preliminare, Analisi e Pronostico di Santa Coloma-Drita KF Gjilan, martedì 26 giugno 2018. Scontro inedito tra i campioni di Andorra e quelli del Kosovo. FC Santa Coloma–Drita KF Gjilan, martedì 26 giugno. Riparte la Champions League con il turno preliminare tra i campioni di Andorra e quelli del Kosovo, al debutto in Europa. Come arrivano Santa Coloma e Drita KF Gjilan? Dopo due successi nella scorsa ...

Pronostico Orgryte vs Jonkopings Sodra - Superettan 26-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Orgryte-Jonkopings Sodra, martedì 26 giugno 2018. Entrambe arrivano da un momento negativo. Persson ritrova Andreasson. Orgryte–Jonkopings Sodra, martedì 26 giugno. La quattordicesima giornata di Superettan si conclude al Gamla Ullevi di Göteborg con i padroni di casa pronti a riscattare un momento negativo che dura da quattro partita. Come arrivano Orgryte e Jonkopings ...

Pronostico Odds BK vs Brann Bergen - Eliteserien 25-6-2018 e Analisi : Norvegia Eliteserien, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Odds BK-Brann Bergen, lunedì 25 giugno 2018. La capolista chiude il turno su un campo impegnativo. Odds BK–Brann Bergen, lunedì 25 giugno. La sfida della Skagerak Arena di Skien chiuderà la quattordicesima giornata della Eliteserien. Come arrivano Odds BK e Brann Bergen? L’Odds non vince da 4 partite e dopo una serie di tre sconfitte (compresa l’eliminazione ...

Pronostico IK Brage vs Halmstads - Superettan 25-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di IK Brage-Halmstads, lunedì 25 giugno 2018. Sfida importante per la promozione diretta e zona play off. IK Brage–Halmstads, lunedì 25 giugno. Missione che si presenta parecchio difficile per l’Halmstads, che affronterà una squadra abituata a far bene in casa in un match di alta classifica. Come arrivano Brage e Halmstads? Il Brage non perde da 2 turni in cui ha conquistato ...

Pronostico Degerfors vs Falkenbergs - Superettan 25-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Degerfors-Falkenbergs, lunedì 25 giugno 2018. Partita importante per la vetta della classifica. Degerfors–Falkenbergs, lunedì 25 giugno. C’è aria di big match allo Stora Valla di Degerfors. Si affrontano rispettivamente la settima contro la capolista della Superettan in questa quattordicesima giornata. Come arrivano Degerfors e Falkenbergs? Reduce dal 1-1 sul campo del ...

Pronostico Belgio-Tunisia - 25-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Uruguay-Russia , Lunedì 25 Giugno 2018. Il gol è più di un’idea! Uruguay-Russia sarà la partita che determinerà il primato al girone, infatti entrambe le nazionali si trovano a pari punti, grazie ai due successi contro Arabia Saudita e Egitto. Di fatti sia l’Uruguay che la Russia sono ormai aritmicamente al turno successivo, dunque hanno un solo obbiettivo: essere la prima della ...

Pronostico IFK Mariehamn vs PS Kemi Kings - Veikkausliiga 25-6-2018 e Analisi : Finlandia Veikkausliiga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di IFK Mariehamn-PS Kemi Kings, lunedì 25 giugno 2018. Si gioca per la salvezza. IFK Mariehamn–PS Kemi Kings, lunedì 25 giugno. Rialzare la testa e macinare punti, questo l’obiettivo della squadre che lunedì pomeriggio si affronteranno alla Wiklöf Holding Arena di Mariehamn. Come arrivano IFK Mariehamn e PS Kemi Kings? La squadra di casa è reduce dal quarto KO ...

Pronostico FC Lahti vs KuPS Kuopio - Veikkausliiga 25-6-2018 e Analisi : Finlandia Veikkausliiga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di FC Lahti-KuPS Kuopio, lunedì 25 giugno 2018. Si gioca per l’Europa League. Honkavaara senza Abdallah. FC Lahti–KuPS Kuopio, lunedì 25 giugno. Scontro al vertice in Veikkausliiga: si tratta di uno dei posticipi della sedicesima giornata, ma al Lahti Stadium si respira aria di grande calcio. Come arrivano FC Lahti e KuPS Kuopio? Il Lahti attende il KuPS Kuopio di Jani ...

Pronostico HJK Helsinki vs VPS Vaasa - Veikkausliiga 25-6-2018 e Analisi : Finlandia Veikkausliiga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di HJK Helsinki-VPS Vaasa, lunedì 25 giugno 2018. Out Pelvas e Kujanpää. HJK Helsinki–VPS Vaasa, lunedì 25 giugno. Riparte la Veikkausliiga con la sedicesima giornata con HJK Helsinki e VPS Vaasa che si affronteranno lunedì alle ore 16:30. Sarà gara equilibrata tra due squadre alla ricerca dei tre punti. Come arrivano HJK Helsinki e VPS Vaasa? I padroni di casa di Mika ...

Pronostico Coritiba vs Figueirense - Brasileiro Serie B 23-6-2018 e Analisi : Brasileiro Serie B, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Coritiba-Figueirense, sabato 23 giugno 2018. Sfida interessante tra due club in lotta per la promozione. Coritiba–Figueirense, sabato 23 giugno. Una delle partite più attese della dodicesima giornata è quella in programma al Major Antônio Couto Pereira di Curitiba tra due formazioni in lotta per la promozione. Come arrivano Coritiba e Figueirense? Dopo la retrocessione subita ...

Pronostico Germania-Svezia - 23-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Germania-Svezia , Sabato 23 Giugno 2018. La Germania deve riscattarsi! Germania-Svezia, una sfida che decide tutto delle sorti dei tedeschi in questo mondiale. Infatti devono riuscire a vincere per non vedere scappare il Messico, impegnato con la Corea del Sud. Possono ancora conquistare la qualificazione, anche il primo posto. Però devono succedere troppi incastri, a cui i tedeschi non devono fare ...