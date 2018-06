Programmi TV di stasera | martedì 26 giugno 2018 Su Canale5 in 1ª TV ‘Le regole del caos’

Programmi TV di stasera - martedì 26 giugno 2018. Su Canale5 in 1ªTv Le regole del caos : Kate Winslet in Le regole del caos Rai1, ore 21.25: Wind Music Awards Summer 2018 Appuntamento in prima serata su Rai1 con Wind Music Awards Summer 2018: una serata condotta da Federico Russo e Marica Pellegrinelli che darà spazio soprattutto a artisti che si rivolgono a un pubblico più giovane e che raccoglierà anche alcuni dei momenti più emozionanti delle due serate dei Wind Music Awards. La serata sarà un vero e proprio racconto di quello ...

Programmi TV di stasera - lunedì 25 giugno 2018. Su Canale5 in 1^ TV ‘Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2' : Andrea Martin e Nia Vardalos in Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere - 1^Tv Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: Nel clima sempre più teso tra Alessandro e Cristina, Max inizia la prima superiore. Nello stesso giorno Sara inizia a lavorare da Francesco, che si rivela subito un capo molto difficile e ...

Stasera in tv : Programmi tv di domenica 24 giugno 2018 : Sport in tv . C'è la Formula 1 con il Gran Premio di Francia : start alle ore 16 con diretta su Sky Sport 1 e Sky SportF1 mentre la differita in chiaro è prevista per le 21 su Tv8. Saranno come ...

Programmi TV di stasera - domenica 24 giugno 2018. In prima tv su Canale5 «L’uomo che vide l’infinito» : L'uomo che vide l'infinito Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone – Replica Terza puntata: Il cadavere di una bellissima cameriera viene ritrovato nella cantina di un fatiscente condominio di Pizzofalcone. Le indagini inducono a ipotizzare che l’assassino possa essere il marito della donna. Ma ben presto verranno individuati due altri possibili sospettati, con i quali la vittima era in stretto rapporto. Lojacono e i suoi ...

Programmi TV di stasera - sabato 23 giugno 2018. Su Tv8 Speciale Garlasco sul delitto di Chiara Poggi : Alberto Stasi Rai1, ore 21.20: Cavalli di Battaglia – Replica La replica della quarta e ultima puntata dello show di Gigi Proietti. La serata vedrà protagonisti Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Marisa Laurito, Matthew Lee, Stefano Palatresi, Peppino Di Capri, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e, a sorpresa, Renato Zero, protagonista di un’incursione straordinaria. La Compagnia ...

Programmi TV di stasera - venerdì 22 giugno 2018. Su Rete4 ultimo appuntamento con Quarto Grado : Alessandra Viero Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più - Terza Puntata Cadere e rialzarsi. Succede nella vita ma anche sul palcoscenico di Ora o Mai Più. Sembra proprio l’incipit di un corteggiamento la scintilla che ogni tanto si accende tra Patty Pravo e Massimo Di Cataldo; mentre Alessandro Canino, completamente rapito dalla genuinità di Loredana Bertè, si è affidato a lei e ai suoi insegnamenti come a una madre. Un rapporto filiale si è ...

Stasera in tv Programmi tv venerdì 22 giugno 2018 : Sport in tv . Saranno come sempre tre le partite dei Mondiali di Russia 2018 che si giocano oggi: alle 14.00 Brasile-Costarica , alle 17.00 Nigeria-Islanda e alle 20.00 il big match Serbia-Svizzera ...

Programmi TV di stasera - giovedì 21 giugno 2018. Su Rai3 Cate Blanchett in Carol : Cate Blanchett in Carol Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. Senza via d’uscita: Mentre Don Matteo e Natalina trovano il cadavere di un uomo. Le indagini porteranno a Sabrina, una ragazza carcerata che usava i permessi di lavoro nella fabbrica della vittima. Don Matteo prende a cuore la difficile storia della ragazza e decide di non ...

Stasera in tv : film e Programmi - la prima serata del 20 giugno : A Federica Sciarelli con ' Chi l'ha visto ' è affidata la prima serata a partire dalle 21.25 con nuovi casi di cronaca. Stasera in tv sulle reti Mediaset Canale 5: Dopo il Tg5 delle 20 spazio a ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 giugno 2018. Su Rai2 J-Ax ed Enrico Mentana protagonisti de Il Supplente : Enrico Mentana in Il Supplente Rai1, ore 21.30: Petrolio – Eredi unici Nuovo appuntamento speciale con Petrolio e Duilio Giammaria. Con oltre tremila musei, duemila aree e parchi archeologici e quarantanove siti Unesco, l’Italia possiede il più ampio patrimonio culturale del mondo. Ma gli italiani, “Eredi Unici”, come lo preservano e lo utilizzano? I beni culturali sono i testimoni della stratificazione del nostro Paese, tra grandezza e ...

Programmi TV di stasera - martedì 19 giugno 2018. Su Tv8 Il silenzio degli innocenti : Il silenzio degli innocenti Rai1, ore 20.35: Con il Cuore nel nome di Francesco In diretta dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi ritorna la serata benefica, condotta da Carlo Conti, che da 16 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà la partecipazione di artisti della musica italiana e testimoni di solidarietà e fraternità. Giunta ...

Stasera in tv Programmi tv martedì 19 giugno 2018 : ... Franco Nero; Se scappi, ti sposo con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, su Paramount Channel , ch27, alle 21:10; Tutto l'amore del mondo con Nicolas Vaporidis, Sergio Rubini, su LA5 , ch30,...

Programmi TV di stasera - lunedì 18 giugno 2018. Su Rete4 Diana – La Storia segreta di Lady D. : Lady Diana Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere - Nuova Stagione Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Trama: La terza stagione si apre con una brutta disavventura per Ettore ed Emma: una notte, mentre stanno dormendo, subiscono un furto. L’episodio lascia non pochi strascichi nei due coniugi: Ettore, ben presto, si rende conto di non essere del tutto ...

Programmi TV di stasera - domenica 17 giugno 2018. Fabrizio Corona ospite di Giletti - sul 20 al via The Last Kingdom : Fabrizio Corona e Massimo Giletti Rai1, ore 21.25: I bastardi di Pizzofalcone – Seconda Puntata Fiction di Carlo Carlei del 2016, con Carolina Crescentini, Riccardo Zinna, Gennaro Silvestro, Tosca D’Aquino, Luigi Petrucci, Alessandro Gassmann. Trama: La brillante risoluzione dell’omicidio della moglie del notaio è riuscita a sdoganare I Bastardi di Pizzofalcone. Un nuovo caso da risolvere arriva nel cuore della notte. Due anziane ...