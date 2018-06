Problemi di salute per Marco Carta | Ci vorrà tempo per rimettermi | non mollerò la

Johnny Depp - stop alle apparizioni in pubblico : Problemi di salute? : Johnny Depp ha annullato tutte le apparizioni pubbliche e le conferenze stampa che avrebbe dovuto tenere nei prossimi giorni, come reso noto dai portavoce dell'attore a The Times Magazine. Dopo la ...

Grande Fratello - Siria De Fazio : "Mi sono operata per Problemi di salute - stento a riconoscermi allo specchio" : Siria De Fazio è una delle tantissime, ormai, ex concorrenti del Grande Fratello, il reality show tornato in onda quest'anno, su Canale 5, con la versione originale.L'ex mangiafuoco originaria di Pomigliano d'Arco, che oggi ha 40 anni, oltre alla sua partecipazione al Grande Fratello, ha fatto parlare di sé anche per una relazione "speciale" con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. L'anno scorso, inoltre, la De Fazio ha festeggiato ...

Il “caso” Johnny Depp continua a preoccupare i fan - Problemi di salute o stress? : Indietro 4 giugno 2018 2018-06-04T13:03:59+00:00 ROMA – Magro, pallido, stanco. Johnny Depp oggi appare così. Provato come se avesse una malattia grave. L’attore sta facendo parlare di sé da diversi giorni ormai. In giro per il mondo con il tour dei The Hollywood Vampires, l’ex pirata – nella tappa russa di San Pietroburgo – ha […] L'articolo Il “caso” Johnny Depp continua a preoccupare i fan, problemi di salute o stress? proviene da ...

Johnny Depp malato? Preparazione fisica o Problemi di salute? Virale sul web la FOTO che preoccupa i fan : Volto e capelli rasati, viso scavato e pallido: i fan di tutto il mondo sono in pensiero per il dimagrimento estremo e l’aspetto poco in salute di Johnny Depp. E’ diventata Virale nelle ultime ore la FOTO dell’attore quasi 55enne, postata da sue fan russe che sono riuscite a fare una FOTO con il “pirata” in un hotel di San Pietroburgo prima di un concerto dell’artista, in tour con la sua band, The Hollywood ...

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” protagonista la tiroide e i Problemi più comuni : La tiroide è una ghiandola fondamentale per il metabolismo e gioca un ruolo importante nella funzione di molti organi, inclusi il cuore, i reni e la pelle. Per la salute generale dell’organismo è essenziale che la tiroide funzioni bene. Quali sono i problemi più comuni? Possono essere ereditari? Michele Mirabella e Pier Luigi Spada ne parleranno con il professor Rocco Bellantone, direttore di Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico ...

Salute - Problemi alla tiroide per 6 milioni di italiani : screening nella settimana mondiale : Oltre 6 milioni di italiani hanno un problema di tiroide. Una ghiandola che, quando non funziona correttamente, incide “sul funzionamento di tutto il corpo e, per tale motivo, occorre non trascurare alcuni campanelli d’allarme rivolgendosi al proprio medico in ogni caso di dubbio”, spiega Paolo Vitti, presidente Sie, Società italiana di endocrinologia, coordinatore e responsabile scientifico della settimana mondiale della ...

Vulcano Kilauea : le eruzioni continuano mentre si apre una nuova frattura e cominciano a farsi sentire i primi Problemi di salute [GALLERY] : 1/11 Credit: USGS ...

Salvador Sobral/ Torna sul palco dopo i Problemi di salute (Eurovision Song Contest 2018) : Salvador Sobral, vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017, Torna questa sera in qualità di ospite per riproporre la sua Amar Pelos Dois e duettare con Caetano Veloso.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:41:00 GMT)

TV - RAI3 : “Tutta salute” - i Problemi di fegato : Il fegato ingrossato consiste in un aumento anomalo delle sue dimensioni e può essere rilevato attraverso il tatto del medico o ricorrendo a specifici esami clinici. Quali sono gli esami a cui sottoporsi? Basta una giusta dieta a ridurre il fegato? Cosa mangiare? Se ne parlerà a Tutta salute lunedì 7 Maggio, alle 10.45 su RAI3, con il professor Massimo Colombo, docente di Gastroenterologia all’Università degli Studi di Milano. L'articolo TV, ...

Valeria Graci Problemi di salute : tutto sulla patologia grave di cui soffre : Valeria Graci si confessa a Verissimo: la gravidanza i problemi di salute dopo il parto Ospite oggi di Silvia Toffanin Valeria Graci ha portato su palco di Verissimo se stessa e non uno dei tanti personaggi – parodia per cui è amatissima dal pubblico. Nel raccontarsi l’inviata di Striscia la Notizia ha anche confessato di […] L'articolo Valeria Graci problemi di salute: tutto sulla patologia grave di cui soffre proviene da ...

Salute - Campania : “Il 30% della popolazione ha Problemi di appoggio plantare” : “In Campania i problemi di appoggio plantare colpiscono oltre il 30% della popolazione, 1 persona su 5 soffre di alluce valgo con relativo osso ‘a cipolla’ ma molte altre sono anche quelle che lamentano alluce rigido, dita a martello oppure a griffe. Di questo 15-20%, la maggioranza sono donne che vengono colpite da disturbi alle dita dei piedi dalle 7 alle 8 volte in più rispetto agli uomini”. Sono i dati emersi durante ...

Le sigarette elettroniche fanno parte della soluzione a uno dei più gravi Problemi di salute in Europa : il tabagismo : Le sigarette elettroniche – scrive On. Giovanni La Via (PPE, IT), membro del comitato per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo – sono una delle innovazioni più importanti dell’ultimo decennio nella lotta al tabacco. L’uso è aumentato in modo esponenziale dalla loro introduzione con i fumatori che scelgono di passare a prodotti meno dannosi, tra cui le elettroniche, come ...

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 26 aprile 2018 : Sagittario piccoli Problemi di salute - gli altri segni? : Oroscopo di PAOLO Fox di oggi giovedì 26 aprile 2018: previsioni segno per segno: Capricorno protagonista di una reazione da considerarsi a metà. Bilancia giorni difficili.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:25:00 GMT)

Gravidanza : il consumo di alcol - anche saltuario - è collegato a Problemi per la salute mentale dei figli : Comunemente si ritiene che, durante la Gravidanza, la futura madre interrompa il consumo di alcol, così come raccomandato dai dottori. “Ma non è sempre così per le bevitrici abituali. Le donne in dolce attesa potrebbero anche pensare che bere in maniera discontinua sia meno dannoso che bere ogni giorno”, spiega la Dott.ssa Carla Cannizzaro, dell’Università di Palermo, che ha condotto uno studio per analizzare le conseguenze del consumo materno ...