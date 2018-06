Privacy e gdpr | i giganti tech si riuniscono per affrontare il problema

La battaglia campale sul web per proteggere dati e Privacy usando il GDPR : È stato un esordio col botto. Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) è arrivato come uno tsunami. Ha prodotto una ondata di mail con la richiesta del consenso o l’aggiornamento dell’informativa sulla privacy. Ha addirittura spazzato via, per un tempo indefinito, alcune app, siti e giornali americani che sono diventati inaccessibili agli utenti europei, perché evidentemente non si erano messi in ...

Gdpr - stretta Privacy : ecco perché oggi siamo stati travolti da mail sul trattamento dei dati personali : Siti offline , ricorsi, caselle intasate da mail sul trattamento dei dati personali, Facebook e Google sotto accusa e solo la metà dei Paesi , Italia compresa, arrivati in ritardo all'appuntamento: l'...

FederPrivacy : "Con Gdpr serviranno 45mila nuovi professionisti" : Un nuovo regolamento valido per tutti i Paesi europei sul trattamento e la tutela dei dati personali: è il Gdpr entrato in vigore oggi anche in Italia, la cui importanza Federprivacy - Associazione ...

Gdpr - Nuova Legge sulla Privacy/ Cos’è e perché tutte quelle mail : le sanzioni : Cos'è il Gdpr e perché state ricevendo una raffica di mail. Da oggi entra in vigore nuovo Regolamento sulla Privacy e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:34:00 GMT)

FederPrivacy : “Pmi e Pa avranno bisogno di tempo per Gdpr” : Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “A parte la maggioranza delle grandi aziende che hanno affrontato per tempo il tema del Gdpr, per pmi e pubbliche amministrazioni saranno necessari diversi mesi prima che si possa auspicare di vedere un livello di conformità accettabile e, come nel caso dell’euro, occorre un loro cambio di mentalità”. Lo ha dichiarato Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, durante il Privacy Day ...

Privacy - che cosa cambia da oggi per i cittadini con il Gdpr : Avete ricevuto decine di email di aziende che vi annunciano «modifiche sulla vostra Privacy»??Niente di strano:?da oggi ha efficacia il regolamento europeo sulla protezione dei dati. Imprese e Pa devono adeguarsi, ma gli utenti acquiscono nuovi diritti. E possono farsi risarcire quando subiscono un torto ...

Privacy - siti Usa offline in Europa per GDPR/ New York Daily News e Chicago Tribune non raggiungibili : Privacy, siti Usa offline in Europa per GDPR, non raggiungibili il New York Daily News, il Chicago Tribune, il Los Angeles Times, l'Orlando Sentinel e il Baltimore Sun(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:02:00 GMT)

GDPR : cos’è e come funziona - serve realmente a tutelare la Privacy? : GDPR è un acronimo e sta per General Data Protection Regulation ovvero Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD in italiano. È il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali dei cittadini europei forniti alle aziende operanti all’interno della Comunità europea. GDPR: cos’è e come funziona Dunque, il GPDR è il regolamento che stabilisce le norme sulla gestione della privacy dei cittadini europei e che le ...

GDPR - NUOVA LEGGE SULLA Privacy/ Cos’è e perché tutte quelle mail : ecco cosa non cambia : Cos'è il GDPR e perché state ricevendo una raffica di mail. Da oggi entra in vigore nuovo Regolamento SULLA PRIVACY e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:23:00 GMT)

GDPR : da oggi è attivo il regolamento europeo sulla Privacy : Da oggi si applica il GDPR: il nuovo regolamento generale europeo che stabilisce le nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Consulta il testo del GDPR). Il GDPR, abbreviazione di General data protection regulation, non è altro che il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che verrà applicato a partire da oggi. Precisamente circa due anni dopo la sua approvazione, avvenuta nel 2016. Questo ...

Aggiornamento Informativa Privacy – GDPR : Gentile Meteo Appassionato, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla Privacy ed in considerazione dell’importanza che riconosciamo alla tutela dei tuoi dati personali, abbiamo provveduto ad aggiornare la nostra Informativa Privacy sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’articolo 13 del GDPR. […]

Perché vi tempestano di mail : la Privacy cambia così con il Gdpr - Tutte le novità : Dal 25 maggio è applicabile la norma di protezione dei dati dei cittadini comunitari. Ecco come far valere i nostri diritti e come si sta adeguando l’Italia