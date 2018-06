Privacy al lavoro | tra sorveglianza e ispezioni al pc

vanityfair

: RT @marcoscialdone: Il 20/06 la Commissione speciale del Senato ha approvato parere favorevole con condizioni a schema di decreto legislati… - dettoManzari : RT @marcoscialdone: Il 20/06 la Commissione speciale del Senato ha approvato parere favorevole con condizioni a schema di decreto legislati… - italiaprivacy : Oggi bellissima giornata a Torino con due workshop promossi da Privacy Italia e l’Ordine dei consulenti del lavoro… - TrainingCompITA : Siamo a #Cagliari insieme a Mab&Co. organizzatrice del Convegno su temi quali #Gdpr e #privacy | Si parla anche di… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Viviamo o non viviamo nell’epoca del Grande Fratello? Viviamo o non viviamo nell’era dei selfie, dei video, delle webcam? E allora stupisce e non stupisce che oggi le aziende, più di ieri, possano tenere sotto controllo i propri lavoratori, nonostante tutte le chiacchierate sulladegli ultimi tempi. E così, stando a quanto ha stabilito il tribunale, sì alla video«intelligente» e sì a«retroattive» sul pc aziendale dei dipendenti, sempre che particolari esigenze lo richiedano. Per «videointelligente» si intende quella in grado di rilevare in tempo reale condotte anomale e comportamenti potenzialmente illeciti di personale interno o esterno, tracciando gesti e percorsi o rilevando presenze non autorizzate in determinati luoghi. Il Garante dellagiustifica l’impiego di questi controlli laddove il datore di...