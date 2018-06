Privacy a rischio a causa delle batterie degli smartphone

Le versioni fasulle Fortnite per Android mettono a rischio la Privacy : L'applicazione potrebbe essere disponibile per Android entro l'estate. Attenzione alle versioni disponibili già da ora su internet. Sono infette di virus

Ottenere Followers su Instagram mette a rischio la vostra Privacy : Secondo un report del New York Times Ottenere Followers su Instagram metterebbe a rischio Privacy dando in mano la vostra identità ad aziende che vendono i vostri dati Follower Instagram gratis? Come Ottenere tanti Follower Instagram? Aumentare follower Instagram? FATE ATTENZIONE e leggete il nostro articolo Amici, Follower, Seguaci e Iscritti sono solo alcuni dei termini […]

Twitter - rischio Privacy per gli utenti. Cambiate le password : Teleborsa, - La privacy sta diventando un vero e proprio problema per i social network. Questa volta è Twitter a mettere in allerta i 336 milioni di utenti, spiegando che a causa di una falla interna ...

Android - Google / I nostri bambini sono a rischio : migliaia di applicazioni violano la loro Privacy : rAndroid, Google: i nostri bambini sono a rischio. migliaia di applicazioni vanno a violare la privacy dei minori e mettono a forte rischio la loro sicurezza. Cosa fare per salvaguardarli?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Android : è il sistema operativo più pericoloso - a rischio Privacy degli utenti Video : È stato pubblicato oggi, uno studio lungo due anni sugli aggiornamenti di sicurezza di Android [Video]. Esso ha rivelato un divario in termini di tempo angosciante tra le patch software che le aziende #Android affermano di avere sui loro dispositivi e quelle che effettivamente fanno installare sugli #Smartphone. Proprio questo fine settimana al centro del dibattito c'è la #privacy di Facebook con Zuckerberg che è stato anche chiamato al ...