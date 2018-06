Primo colpo alla Buona Scuola | cancellata la chiamata diretta dei docenti

Parma - arriva il Primo colpo per la Serie A : Parma, il ds Faggiano si appresta a concludere il primo acquisto di una lunga estate: la campagna di rafforzamento è solo all’inizio Il Parma ha preso Leo Stulac dal Venezia. E’ questo il primo acquisto del nuovo corso parmense in Serie A, in attesa di conoscere gli eventuali risvolti del ben noto caso legato agli sms di Calaiò. Il centrocampista andrà a piazzarsi al centro del reparto di D’Aversa, nel ruolo di regista ...

Caso Parma - il deferimento : arriva il Primo colpo di scena : Caso Parma – Ore caldissime in casa Parma, a rischio la promozione in Serie A conquistata sul campo. Il club nel mirino per l’ultima gara del campionato regolamentare in Serie B contro lo Spezia per gli sms inviati prima della partita ai calciatori dello Spezia dove veniva chiesto un atteggiamento ‘morbido’ nel decisivo match che poi ha portato alla promozione del Parma. I calciatori dello Spezia hanno ‘denunciato’ il tentativo, la squadra ...

SAMPDORIA - SABATINI UFFICIALE : RESPONSABILE AREA TECNICA/ Ultime notizie : Primo colpo? Occhi su Razvan Marin! : Walter SABATINI è stato annunciato dalla SAMPDORIA come RESPONSABILE dell'AREA TECNICA: affiancherà Carlo Osti. Il dirigente torna in sella dopo le dimissioni di marzo dal gruppo Suning(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 08:30:00 GMT)

Calciomercato Hellas Verona - ecco allenatore e Primo colpo per la prossima stagione : Calciomercato Hellas Verona – Grande delusione in casa Hellas Verona dopo la retrocessione nel campionato di Serie B, la squadra di Pecchia non è riuscita a reagire e conquistare l’obiettivo. Ma adesso è arrivato il momento di programmare la prossima stagione e la prima mossa può considerarsi importante, la decisione è stata quella di affidare la panchina all’ex Bari Fabio Grosso, avrà l’obiettivo di riportare ...

Calciomercato Fiorentina - Primo colpo : ufficiale Hancko : FIRENZE - Pantaleo Corvino ha chiuso il primo colpo in entrata: la Fiorentina ha preso ufficialmente David Hancko . Contratto di 5 anni, spesa attorno ai 3 milioni di euro. Ventunenne terzino sinistro,...

Lazio - la mossa di Tare : in arrivo il Primo colpo dell’estate : Igli Tare, ds della Lazio, si appresta a piazzare il primo acquisto della calda estate che vedrà il club laziale certamente protagonista Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro. L’arrivo ...

Calciomercato : Lemar è il Primo colpo dell’Atletico Madrid [CIFRE e DETTAGLI] : Thomas Lemar è il primo colpo dell’Atletico Madrid sul mercato estivo. Il club ‘colchonero’, secondo quanto scrive L’Equipe, ha trovato l’accordo con il Monaco e con il giocatore per il trasferimento da Montecarlo in Spagna. L’operazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Lemar era a un passo dal Liverpool nel mercato di gennaio: il suo cartellino viene valutato intorno ai 65 milioni. Nell’ultima ...

Canestro dall'altare : lo sposo fa centro al Primo colpo : A Crespano del Grappa, lo scorso 2 giugno, si è celebrato il matrimonio di Marta Rosato e del cestista Mattia Riva, 32 anni, bergamasco d'origine ma trevigiano d'adozione. A rendere la loro cerimonia così speciale,

Atalanta - ecco il Primo colpo “quasi ufficiale” : L’Atalanta ha messo a segno il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato: tutti i dettagli sul sostituto di Spinazzola “Wisla Plock ha raggiunto un accordo con l’Atalanta per quanto riguarda il trasferimento definitivo di Arkadiusz Reca. Il nostro difensore sinistro di 22 anni questo venerdì, 8 giugno 2018, andrà in Italia per i test medici e se li supererà parteciperà all’Europa League. Se il trasferimento di ...

Il Parma prepara la “regia” da Serie A : il Primo colpo in canna per Faggiano : Parma alle prese con le prime trattative per rafforzare la rosa da mettere a disposizione di D’Aversa per la prossima stagione in Serie A Il Parma si appresta a vivere un calciomercato estivo molto concitato. La squadra va di certo rafforzata in vista della prossima Serie A e vi saranno anche cessioni importanti. La prima mossa potrebbe però essere un innesto a centrocampo, con il ds Faggiano che ha messo gli occhi sul centrocampista del ...

Mercato : Primo colpo Mourinho - dallo Shakhtar arriva Fred : Secondo Sport.es l'estremo difensore avrebbe accettato l'offerta di De Laurentiis, nelle casse tedesche 25 milioni di euro. Più economico il percorso che porta ad Andriy Lunini degli ucraini dello ...