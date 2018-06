Prevenzione incendi a Vittoria | tre denunce

Convegno su "Foreste e boschi. Tutela e valorizzazione" - la Prevenzione contro gli incendi - FOTO - : ... poiché esso può rappresentare un strumento utile per studiare meglio il patrimonio forestale, l'abbandono delle colture e tentare di sviluppare un'economia verde che stenta a decollare. L'aspetto ...

Prevenzione incendi e ritardi nella manutenzione : Il sindaco del Comune montano denuncia i ritardi della forestale nella manutenzione della Pineta e dei cigli stradali con foto alla mano

Prevenzione incendi - emessa ordinanza per lotta contro incendi : L'Aquila - Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato l’ordinanza - la numero 200 - con cui vengono disposte prescrizioni in materia di Prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di igiene urbana e ambientale. Con il provvedimento su tutto il territorio comunale entro il 30 giugno, per il periodo compreso tra il 1 luglio e 30 settembre (salvo diverse indicazioni) viene disposto che i proprietari e/o i conduttori di terreni ...

Incendi Emilia-Romagna : pronto il Piano - più pattuglie e Prevenzione : “Al centro del Piano antIncendio poniamo la prevenzione, l’efficienza nella gestione dell’emergenza, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione a partire dagli studenti delle scuole“: lo spiega, in un’intervista all’AdnKronos, l’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo, in riferimento al Piano AntIncendio 2018. Tra i punti più importanti, l’aumento di pattuglie dei ...

Incendi : assessore Veneto - qui 600 operai contro 20mila Sicilia ma Prevenzione funziona : Venezia, 3 giu. (AdnKronos) - "Con un numero di addetti decisamente inferiore a quello di altre regioni, il Veneto può essere considerato un'eccellenza sul fronte del piano antIncendi. Lo hanno riconosciuto gli stessi vertici della Protezione Civile nazionale all'ultima Conferenza Stato- Regioni e,

Incendi : in Veneto 600 operai contro i 20mila in Sicilia - “ma la Prevenzione funziona” : “Con un numero di addetti decisamente inferiore a quello di altre regioni, il Veneto può essere considerato un’eccellenza sul fronte del piano antIncendi”: lo ha spiegato all’Adnkronos l’assessore Veneto alla protezione Civile. Gianpaolo Bottacin traccia un quadro, più che positivo, dell’azione della Regione Veneto sul fronte dell’anticendi boschivi. ”Nonostante in Veneto operino solo un centinaio ...

Prevenzione incendi - Mauro Febbo : i comuni nuovamente lasciati soli dalla Regione : L'Aquila - "Ci risiamo, Il presidente Luciano D'Alfonso, il neo assessore Lorenzo Berardinetti e il sottosegretario Mario Mazzocca scherzano letteralmente con il fuoco e si presentano con misere briciole per una ridicola Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione 2018. Da anni, nonostante la mia denuncia, le amministrazioni delle aree interne attendono di conoscere i veri motivi per i quali è ancora ...

Sicurezza scuole - Prevenzione incendi : è allarme per migliaia di istituti non a norma : Una percentuale imprecisata, ma corposa, dei 40mila plessi scolastici non risulta a norma sulla normativa relativa alla prevenzione degli incendi. "Per adeguarle, è bene che i dirigenti scolastici si ...

ALCAMO : IL SINDACO DOMENICO SURDI HA FIRMATO L'ORDINANZA SULLA Prevenzione incendi E PULITURA TERRENI PER L'ANNO 2018 : L'ORDINANZA ordina ai soggetti privati proprietari, affittuari, gestori o che a qualsiasi titolo hanno la disponibilità di TERRENI ricadenti all'interno delle zone ad alto rischio di INCENDI boschivi –...

Parte il Progetto Ofidia 2 : incendi - Prevenzione e pronto intervento in Puglia e in Grecia : In programma il 7 e 8 maggio 2018 a Lecce, l’incontro di lancio del Progetto di cooperazione transfrontaliera Ofidia 2 – Operational FIre Danger preventIon plAtform, finanziato per 1.854.000 di euro dal Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020, a valere sulla prima call. Il Progetto nato dall’incontro tra ricerca d’eccellenza, tecnologia d’avanguardia, enti ed agenzie pubbliche italiane e greche, ha l’obiettivo di ...