Premi Oscar | Guadagnino | Rohrwacher e Bellocchio tra i giurati

Migranti : Premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati (2) : (AdnKronos) - "Incontri come questo – ha sottolineato Orlando - aiutano tutti a essere più forti per contrastare l’imbarbarimento culturale del nostro Paese, che rischia di rendere inutile l’Unione europea. Molti anni fa, De Gasperi e Adenauer hanno detto che bisognava superare gli Stati e costruire

Migranti : Premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - "Vorrei che qualcuno pagasse a Salvini un corso all'Università per studiare i diritti dei rifugiati. Un corso abbastanza lungo. Il governo italiano chiudendo i porti sta violando i diritti dei rifugiati, che non sono Migranti. Sono persone che hanno perso tutto. E' una

Il film Premio Oscar “Chiamami con il tuo nome” disponibile in DVD e Blu-ray : Uno dei film più acclamati dell’anno, nominato a quattro Premi Oscar®, tra cui Miglior film e Miglior Attore e tra i film a distribuzione limitata più visti al mondo su Rotten Tomatoes del 2017, con un punteggio di circa 105,9%, Chiamami col tuo nome arriva in DVD e Blu-rayTM il 6 giugno Universal Pictures Home Entertainment Italia. Diretto da Luca Guadagnino (A Bigger Splash) questo dramma romantico vede protagonisti Armie Hammer (The ...

Morto Michael Dickins Ford - scenografo Premio Oscar per Indiana Jones e Titanic : Lo scenografo cinematografico britannico Michael Dickins Ford, due volte vincitore del premio Oscar, è Morto giovedì scorso all'età di 90 anni. Collaboratore sul set di Steven Spielberg, Ford ottenne ...

Michael Dickins Ford morto - addio al due volte Premio Oscar per le scenografie de I predatori dell’Arca perduta e di Titanic : Due premi Oscar per due film entrati nella storia del cinema contemporaneo. Che oggi dice addio allo scenografo cinematografico britannico Michael Dickins Ford, due volte vincitore della statuetta dell’Academy. Ford è morto giovedì scorso all’età di 90 anni. Collaboratore sul set di Steven Spielberg, Ford ottenne il suo primo Oscar per la miglior scenografia per il film I predatori dell’Arca perduta (1981), capitolo iniziale della saga di ...

Molestie sessuali - anche il Premio Oscar Morgan Freeman accusato da otto donne : L’attore Morgan Freeman è stato accusato di Molestie sessuali da otto donne. Lo riporta la Cnn spiegando che l’80enne avrebbe avuto comportamenti inappropriati sul set, molestando diverse donne che lavoravano alle produzioni. La Cnn ha parlato con sedici persone, otto delle quali hanno dichiarato di avere assistito a comportamenti inappropriati da parte dell’attore: dalle pacche sul fondoschiena alle carezze e ancora, tentativi di alzare la ...

CNN - otto donne accusano il Premio Oscar Morgan Freeman di molestie - People - Spettacoli : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Stati Uniti. otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, 80 anni, una delle personalità più influenti della comunità ...

Premio Note da Oscar per Michele e Brenno Placido : ALESSANDRO CICOGNINI Alessandro Cicognini, è stato uno dei capostipite della musica da film a livello mondiale quando nel 1936 intraprese il cammino nel mondo del "cinematografo" sognando che potesse ...

Crandola - con l'oscar ristorazione Premiato lo chef Carlo Maglia : Crandola Il ristorante 'Da Gigi' di Crandola è stato Premiato agli 'chef Award 2018', gli Oscar della ristorazione italiana, rientrando nei best 100 chef d'Italia, premio basato sulle valutazioni del ...

Bloomberg Premia Bologna : la città vince l'oscar delle "Engaged Cities" : Merola ha ricevuto il riconoscimento in denaro, 70mila dollari, per le soluzioni innovative a favore dei cittadini