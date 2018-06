Precipita con il parapendio | muore dopo un volo di 400 metri

Valle Mosso : Perde il controllo dell'auto e Precipita nel fosso FOTO : Ha perso il controllo della Suzuki finendo per abbattere il muretto che delimita la sede stradale e precipita re nel fosso per circa 5 metri la donna protagonista di un incidente nel tardo pomeriggio ...

Napoli - Precipitati con l'auto a Posillipo : le condizioni dei 4 ragazzi feriti : I soccorsi sanitari, sono scattati poco dopo le 6 del mattino, orario in cui l'automobile con a bordo i quattro ragazzi è precipitata all'altezza del civico 296 in via Posillipo. Sul posto sono ...