: I 113 dell'Alexander Maersk sbarcheranno a Pozzallo questa notte. Dopo 4 giorni di fermo del cargo danese che giove… - marcofurfaro : I 113 dell'Alexander Maersk sbarcheranno a Pozzallo questa notte. Dopo 4 giorni di fermo del cargo danese che giove… - RaiNews : Migranti, ministro danese a Salvini: 'Accogliete i migranti a bordo del cargo Maersk'. Il sindaco di Pozzallo: 'Sal… - valigiablu : «Ringrazio il ministro Salvini per aver accettato la richiesta umanitaria che ho inoltrato. La macchina organizzati… -

"Abbiamo il cuore buono a differenza di". Così il ministro dell'Interno a margine dell'assemblea di Confartigianato ha spiegato lo sbarco adi 108 migranti da una nave danese. "Persone da soccorrere su indicazione della Guardia Costiera". Ma "le Ong non toccheranno più un porto italiano". Tornando sul presidente francese in visita in Vaticano dal Papa: "Oggi è in visita a Roma quel gentiluomo diSarà certamente lui in grado di accogliere tutti quelli che scappano. Francia ha parlato tanto,ma combinato poco"(Di martedì 26 giugno 2018)