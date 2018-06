Pozzallo | sbarcati i migranti salvati dal cargo danese Maersk FOTO

Pozzallo - sbarcati oltre 500 migranti : Sono in tutto 509, 400 uomini, 71 donne, 36 minorenni maschi e due minorenni femmine, i migranti sbarcati dalla notte scorsa nel porto di Pozzallo da nave Diciotti della Guardia costiera. Le ...

Pozzallo - sbarcati oltre 500 migranti : Ragusa, 20 giu. , Adnkronos, - Sono in tutto 509, 400 uomini, 71 donne, 36 minorenni maschi e due minorenni femmine, i migranti sbarcati dalla notte scorsa nel porto di Pozzallo da nave Diciotti della ...

Pozzallo - sbarcati oltre 500 migranti : Ragusa, 20 giu. (Adnkronos) - Sono in tutto 509, 400 uomini, 71 donne, 36 minorenni maschi e due minorenni femmine, i migranti sbarcati dalla notte scorsa nel porto di Pozzallo da nave Diciotti della Guardia costiera. Le operazioni si sono concluse poco dopo le quattro. Tranne i ricoverati e alcuni

Pozzallo - sbarcati dalla nave Diciotti 509 migranti | Superstiti : "Sono oltre 70 i dispersi nel naufragio" : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti , arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Sarebbero oltre 70 i dispersi del naufragio del gommone avvenuto la settima scorsa al largo della Libia

Pozzallo - sbarcati i 509 migranti a bordo della nave Diciotti - : Sono iniziate nella notte le operazioni di sbarco delle persone salvate in mare che si trovavano sull'imbarcazione della Guardia Costiera in navigazione da 7 giorni. Le prime a scendere sono state 30 ...

Pozzallo - sbarcati i 509 migranti a bordo della nave Diciotti : Pozzallo , sbarcati i 509 migranti a bordo della nave Diciotti Sono iniziate nella notte le operazioni di sbarco delle persone salvate in mare che si trovavano sull’imbarcazione della Guardia Costiera in navigazione da 7 giorni. Le prime a scendere sono state 30 donne incinte. A bordo anche i 42 superstiti salvati dalla ...

Pozzallo - sbarcati dalla Diciotti 509 migranti | Unhcr : porto sicuro è imperativo umanitario : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti , arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Le prime a scendere sono state 30 donne incinte, alcune di loro avevano i figli piccolissimi tra le braccia.

Ragusa - la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo : 509 migranti sbarcati : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti , arrivata nel porto del Ragusa no dopo sette giorni di navigazione in mare. Le prime a scendere sono state 30 ...

Migranti : un centinaio sbarcati a Pozzallo - sindaco 'via i tunisini' : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - sbarcati stamani a Pozzallo, in provincia di Ragusa, un centinaio di Migranti, soccorsi nel Canale di Sicilia dalla nave militare Protector battente bandiera inglese. Tra loro ci sono anche una decina di donne e oltre 30 minori. E il nuovo approdo è l'occasione per il