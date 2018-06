Pozzallo | ok all' attracco della nave danese La Lifeline fuorilegge | in Italia non

Migranti - attracca a Pozzallo nave con 113 persone a bordo. Sindaco : “Felice per la famiglia che si riunisce” : Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna racconta la sua gioia per una famiglia di Migranti che si è riunisce dopo che la donna con le due figlie piccole era stata portata a terra per ragioni mediche, costretta a lasciare sulla nave il marito e il terzo figlio sulla nave Alexander Maersk, arrivata in nottata al porto di Pozzallo. L'articolo Migranti, attracca a Pozzallo nave con 113 persone a bordo. Sindaco: “Felice per la famiglia che si ...