Pozzallo | attracca la nave con 113 migranti

(Di martedì 26 giugno 2018) Si è conclusa in nottata l'odissea dei 108, tutti uomini tranne una donna e due bambini, a bordo della Alexander Maersk, ladanese ferma da venerdì scorso davanti alle coste del ragusano. La portacontainer hato nel porto dipoco dopo la mezzanotte; subito dopo sono cominciate le operazioni di sbarco. I profughi, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo, verranno adesso trasferiti nell'hot spot diper l'identificazione. Le loro condizioni di salute sono buone, come ha confermato il medico marittimo Vincenzo Morello, salito a bordo prima dell'attracco in porto per accertare eventuali emergenze sanitarie.I 108, prima di essere trasferiti sul cargo danese, erano stati tratti in salvo dalla Lifeline, ladella Ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta con altri 234, al centro di un braccio ...