Povertà | Istat | “Nel 2017 oltre 5 milioni di poveri assoluti | record dal 2005 Più di un

Istat : "In Italia oltre 5 milioni di persone in Povertà assoluta" : Le persone che vivono in povertà assoluta in Italia superano i 5 milioni nel 2017. È il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. Le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1 milione e 778mila e vi vivono 5 milioni e 58 mila individui.L'incidenza della povertà assoluta è del 6,9% per le famiglie (era 6,3% nel 2016) e dell'8,4% per gli individui (da 7,9%). ...

Coldiretti - Istat : 2 - 7 milioni di affamati sono la punta dell’iceberg della Povertà in italia : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in italia sono i 2,7 milioni di individui che nel 2017 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, oltre la metà dei 5 milioni che si trovano in povertà assoluta. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulla povertà in italia. Si tratta di persone che – sottolinea la Coldiretti – hanno beneficiato degli aiuti alimentari attraverso ...

Istat : in 2017 oltre 5 mln in Povertà assoluta - record da 2005(3) : (AdnKronos) – L’incidenza della povertà assoluta, spiega l’Istat, è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una famiglia con determinate caratteristiche, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile ...

Istat : in 2017 oltre 5 mln in Povertà assoluta - record da 2005(2) : (AdnKronos) – Nel 2017 l’incidenza della povertà assoluta fra i minori permane elevata e pari al 12,1% (1 milione 208mila, 12,5% nel 2016); si attesta quindi al 10,5% tra le famiglie dove è presente almeno un figlio minore, rimanendo molto diffusa tra quelle con tre o più figli minori (20,9%). L’incidenza della povertà assoluta aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno sia per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli ...

Istat : in 2017 oltre 5 mln in Povertà assoluta - record da 2005(3) : (AdnKronos) – L’incidenza della povertà assoluta, spiega l’Istat, è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una famiglia con determinate caratteristiche, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile ...

Istat : in 2017 oltre 5 mln in Povertà assoluta - record da 2005(2) : (AdnKronos) – Nel 2017 l’incidenza della povertà assoluta fra i minori permane elevata e pari al 12,1% (1 milione 208mila, 12,5% nel 2016); si attesta quindi al 10,5% tra le famiglie dove è presente almeno un figlio minore, rimanendo molto diffusa tra quelle con tre o più figli minori (20,9%). L’incidenza della povertà assoluta aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno sia per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli ...

Istat - Italia in declino demografico/ Lavoro in pareggio - allarme Povertà al Sud : Istat, Italia in declino demografico: il rapporto annuale 2018 rivela che il Lavoro è 'in pareggio', ma scatta l'allarme povertà al Sud, riparte l'ascensore sociale(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:30:00 GMT)

